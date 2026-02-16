Así evolucionó el estilo de Sarah Michelle Gellar, la inolvidable "Buffy"

Sarah Michelle Gellar se consolidó como referente de estilo desde la década de 1990, cuando alcanzó fama internacional con la serie Buffy, la cazavampiros. A más de dos décadas de aquel fenómeno televisivo, la actriz continúa destacando por una evolución estética marcada por mayor confianza y atrevimiento en la moda.
Con una estatura de 1,62 metros, Gellar suele optar por cortes que estilizan su figura y realzan sus piernas, con dobladillos estratégicos y siluetas definidas. En entrevistas recientes ha atribuido su transformación estilística a la seguridad que le ha dado la experiencia.
“He estado saliendo de mi zona de confort”, comentó en una ocasión sobre sus elecciones de vestuario. En su cuenta de Instagram también reflexionó sobre sus looks del pasado: “Estoy feliz de decir que mi estilo definitivamente ha mejorado. ¡¡Espero haber quemado esas mangueras brillantes!! Y me disculpo por la bolsa de plumas”. La publicación fue acompañada de las etiquetas #throwback y #throwbackthursday.
Conjuntos destacados a lo largo de los años: Destellos en oro rosa. En una aparición pública, Gellar acaparó miradas con un vestido de lentejuelas en tono oro rosa, con mangas abullonadas color rubor, que combinó con zapatos de tacón color piel.
Brillo plateado en sus inicios. Durante su participación en “Star Search”, lució un vestido plateado de una sola manga con hombros estructurados, acompañado de tacones metálicos y joyas llamativas.
Comic Con 2026. Para un evento promocional, apostó por una chaqueta negra combinada con bralette y shorts cortos a juego, un estilismo que equilibró audacia y sofisticación.
Estreno de “Sé lo que hiciste el verano pasado”. En la alfombra roja eligió un vestido de cóctel con aplicaciones tridimensionales de mariposas, que contrastaba con tacones naranja brillante.
A través de estas elecciones, Gellar ha transitado de los brillos y siluetas llamativas de sus primeros años en televisión a propuestas más estructuradas y versátiles.
Su evolución refleja no solo cambios en tendencias, sino también una mayor libertad para experimentar con texturas, cortes y colores.
En su cuenta de Instagram la actriz comparte fotografías siempre de sus looks.Donde los conjuntos de tres piezas, pantalón, blazer y centro suelen ser sus favoritos para entrevistas y eventos de día.
Los looks de encaje y blonda son de sus favoritos para salidas formales, destacando su feminidad.
La actriz demuestra que el estilo personal puede transformarse con el tiempo sin perder identidad, consolidándose como una figura que combina legado televisivo y vigencia en la alfombra roja.