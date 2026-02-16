Salió del estadio y lo asesinaron: aficionado del Motagua muere tras partido

La euforia deportiva se transformó en tragedia la noche del domingo 15 de febrero, cuando un joven aficionado del Fútbol Club Motagua perdió la vida tras recibir un disparo al salir del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, conocido como “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Velmeth Absalón García Hernández, llamado con cariño “Chalo García” por sus familiares y amigos. Era un seguidor fiel del conjunto azul y miembro de la barra “La Revo”. Sus fotos en Facebook muestran su pasión por el equipo.
De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió en las inmediaciones del recinto deportivo, en momentos en que numerosos aficionados abandonaban el estadio tras finalizar el partido. "Chalo" se transportaba en un autobús cuando fue alcanzado por un disparo.
Tras resultar herido, el joven fue auxiliado; sin embargo, pese a los intentos de ayuda, se confirmó su fallecimiento. La noticia se propagó rápidamente entre los asistentes y más tarde en redes sociales, donde comenzaron a multiplicarse los mensajes de pesar.
El cuerpo fue trasladado a la morgue capitalina, donde se le practicará la autopsia correspondiente antes de ser entregado a sus seres queridos para su velatorio y posterior sepultura.
“Chalo” residía en la colonia Arturo Quezada, en la capital, sector donde vecinos y conocidos expresaron su profunda consternación por lo ocurrido. Quienes lo trataron lo describen como un joven alegre, solidario y apasionado por los colores del “Águila Azul”.
En sus redes sociales compartía fotografías junto a figuras vinculadas al club, entre ellas el goleador Rubilio Castillo, así como el exfutbolista Emilio Izaguirre y el técnico Diego Vázquez, "La Barbie", reflejando su cercanía y admiración por el equipo de sus amores.
La noticia ha golpeado con fuerza a la afición motagüense, especialmente a quienes integran la barra que él acompañaba. Para muchos, su muerte representa no solo la pérdida de un hincha, sino de un amigo y compañero de gradería.
A través de redes sociales, su cuñada Johary Bonilla publicó un emotivo mensaje de despedida, en el que lo recordó como un hermano de corazón, destacando su alegría y el cariño que brindaba a su familia.
Las autoridades aún no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo el disparo. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer lo sucedido en una noche que debía ser de celebración deportiva y terminó marcada por el luto.