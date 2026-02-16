Alineación del Real Madrid para derrotar al Benfica en la Champions League

El Real Madrid se prepara para un enfrentamiento crucial en la UEFA Champions League 2025-26. El equipo blanco visitará al Benfica en el Estádio da Luz para disputar la ida de los Playoffs, con la intención de encarrilar la eliminatoria antes del partido de vuelta en Madrid. La tensión será alta, y cada detalle táctico contará para el desenlace de la eliminatoria.