Alineación del Real Madrid para derrotar al Benfica en la Champions League

El Real Madrid visita Lisboa con la misión de dar un golpe de autoridad en la ida de los Playoffs de la Champions League 2025-26.
El Real Madrid se prepara para un enfrentamiento crucial en la UEFA Champions League 2025-26. El equipo blanco visitará al Benfica en el Estádio da Luz para disputar la ida de los Playoffs, con la intención de encarrilar la eliminatoria antes del partido de vuelta en Madrid. La tensión será alta, y cada detalle táctico contará para el desenlace de la eliminatoria.
Álvaro Arbeloa, director técnico del Real Madrid, ha tenido que lidiar con varios contratiempos antes de este primer asalto europeo del año. Las bajas por lesión y sanción han obligado a realizar ajustes en la alineación, pero el equipo mantiene su ambición de dominar en Lisboa.
El guardameta titular será Thibaut Courtois. El portero belga se ha consolidado como un pilar defensivo del equipo, con reflejos espectaculares y experiencia en competiciones europeas que serán clave para mantener la portería en cero ante un Benfica siempre ofensivo.
En el lateral derecho, Trent Alexander-Arnold tendrá la misión de aportar tanto en defensa como en ataque. El jugador apunta a ser titular luego de su gran actuacin ante la Real Sociedad en LaLiga.
Antonio Rüdiger será uno de los centrales titulares. Su fuerza física, anticipación y liderazgo en la zaga ayudarán a controlar a los delanteros rivales y a organizar la defensa ante situaciones de balón parado y ataques rápidos del Benfica.
Dean Huijsen, a pesar de su juventud, asume un papel determinante en la defensa central. Formará dupla con Rüdiger y tendrá la responsabilidad de mantener la solidez defensiva frente a los remates y desbordes de la delantera portuguesa.
Álvaro Carreras ocupará el lateral izquierdo. Su velocidad y capacidad para incorporarse al ataque permitirán al Real Madrid crear superioridad en banda y equilibrar el esfuerzo defensivo que requerirá contener a los extremos rivales.
En la medular, Federico Valverde será el motor del equipo. Su dinamismo, capacidad de recuperación y llegada al área rival le convierten en un jugador crucial para controlar el ritmo del partido y conectar defensa y ataque.
Aurélien Tchouaméni jugará como pivote defensivo, aportando firmeza, recuperación de balón y distribución precisa.
Eduardo Camavinga se encargará de la transición y del manejo del balón. Su técnica, visión de juego y capacidad para romper líneas con pases largos y combinaciones cortas serán vitales para mantener la posesión y generar situaciones de gol.
Arda Güler, mediocampista creativo, buscará abrir espacios y generar desequilibrio en la defensa del Benfica. Su capacidad de asistencia y manejo de balón puede ser decisiva para superar la presión inicial del rival.
En la delantera, Kylian Mbappé será la principal referencia ofensiva. Su velocidad, movilidad y capacidad para definir frente al arco serán determinantes para aprovechar cualquier oportunidad que genere el equipo.
Vinicius Jr., acompañando en el ataque, buscará desbordar por la banda izquierda y crear situaciones de peligro constante. Su regate, aceleración y remate son armas fundamentales para superar la defensa portuguesa.
El Real Madrid llega a Lisboa con ausencias importantes que condicionan la estrategia de Arbeloa. Jude Bellingham, una de las piezas claves del centro del campo, se perderá el partido por lesión, lo que limita la creación ofensiva y el control del mediocampo.
Rodrygo, sancionado, tampoco podrá participar, lo que reduce las opciones de desborde y gol en el ataque exterior. Su ausencia obliga a que otros jugadores asuman un rol más protagónico en la generación de peligro.
La defensa central también sufre bajas sensibles. Éder Militão y el canterano Raúl Asencio no estarán disponibles, dejando a Huijsen y Rüdiger como los responsables de sostener la línea defensiva ante la presión y los ataques del Benfica.