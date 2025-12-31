Concacaf sanciona y exige a equipo devolver premio de la final de Copa Centroamericana

La gran final de la Copa Centroamericana 2025 sigue dejando polémicas tras la coronación de Alajuelense ante Xelajú y en las últimas horas la Concacaf impuso duras sanciones y exige a equipo a devolver el premio que obtuvo luego del partido.
La Concacaf ha reaccionado tras lo registrado en el partido de vuelta de la final entre Xelajú y Liga Deportiva Alajuelense, disputado el pasado 3 de diciembre en el estadio Cementos Progreso, que valió el tricampeonato para el equipo costarricense.
Xelajú y Alajuelense empataron 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, no hubo goles en los tiempos extras y todo se decidió en la tanda de penales.
Ya en los penales, el Alajuelense de Costa Rica se impuso por marcador de 3-4 contra el Xelajú de Guatemala y conquistó el título de la Copa Centroamericana 2025.
Así, el Alajuelense se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana de la Concacaf, siendo el primer equipo en lograrlo en la historia.
El partido no estuvo exento de polémica y ahí empezó el problema de la sanción de Concacaf. El árbitro hondureño Nelson Salgado pitó un controversial penal a favor del Alajuelense en el minuto 73 y desató la furia del Xelajú.
Ese penal, señalado tras una jugada entre Widvin Tebalán y Fernando Pinar, cambió el rumbo del duelo. La decisión provocó fuertes reclamos de los jugadores de Xelajú e incluso la expulsión de Freddy Góndola, que estaba en el banco de suplentes. Aunque Juan Luis Cardona logró empatar más tarde con un golazo y forzó los penales, los fallos desde los once pasos terminaron sellando la derrota del conjunto guatemalteco.
Xelajú mostró su descontento tras perder la final contra Alajuelense y lo que pasó después del partido provocó la reacción de la Concacaf para tomar cartas en el asunto.
El Comité Disciplinario de la Concacaf resolvió imponer duras sanciones al club guatemalteco Xelajú y a su capitán, Jorge Aparicio, por lo que hizo durante las premiaciones de la final de la Copa Centroamericana.
Luego de analizar los informes arbitrales, videos y documentación oficial, Concacaf multó a Xelajú MC con una sanción económica, cuyo monto no fue revelado, por incumplimientos a los protocolos de seguridad del torneo, además de infracciones vinculadas a los reglamentos comerciales y de medios.
La resolución cayó como un balde de agua fría en el entorno del Xelajú MC de Guatemala, que todavía digería la derrota en la tanda de penales contra Alajuelense.
El foco principal de la sanción de la Concacaf estuvo puesto en el gesto realizado por el capitán de Xelajú MC, Jorge Aparicio, durante la ceremonia de premiación en la que el equipo chapín recibió el Premio Fair Play de la Copa Centroamericana 2025.
El capitán de Xelajú simuló con sus manos un “robo”, en clara alusión al penal sancionado a favor de Alajuelense durante el partido, una acción que ya había generado enorme controversia dentro y fuera de la cancha.
Jorge Aparicio realizó el gesto delante de las autoridades de la Concacaf y del presidente de la Federación de Costa Rica. El enfado del jugador chapín era muy evidente tras un polémico arbitraje del hondureño Nelson Salgado.
Como consecuencia de su conducta, Jorge Aparicio fue suspendido por dos partidos oficiales y recibió una multa económica.
Además, Concacaf ordenó que Xelajú MC debe devolver el Premio Fair Play de la Copa Centroamericana 2025, al considerar que la actitud del capitán es incompatible con los valores que distingue ese reconocimiento.
El castigo no solo tiene impacto simbólico, sino también deportivo: Jorge Aparicio se perderá el cruce ante Monterrey de México por la Copa de Campeones de Concacaf 2026, uno de los partidos internacionales más importantes en la historia del club. Una ausencia pesada que obliga al cuerpo técnico a replantear su esquema sin uno de los líderes del plantel.