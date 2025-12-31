Concacaf sanciona y exige a equipo devolver premio de la final de Copa Centroamericana

Ese penal, señalado tras una jugada entre Widvin Tebalán y Fernando Pinar, cambió el rumbo del duelo. La decisión provocó fuertes reclamos de los jugadores de Xelajú e incluso la expulsión de Freddy Góndola, que estaba en el banco de suplentes. Aunque Juan Luis Cardona logró empatar más tarde con un golazo y forzó los penales, los fallos desde los once pasos terminaron sellando la derrota del conjunto guatemalteco.