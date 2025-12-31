¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?

En este país del mundo el Año Nuevo llega antes que en ningún otro. Mientras gran parte del planeta aún vive el 31 de diciembre, aquí el calendario ya marca 1 de enero y las celebraciones ya comenzaron.
La clave está en el tiempo. Este lugar se rige por uno de los husos horarios más adelantados del mundo, más de 12 horas por delante del meridiano de Greenwich.
Se localiza en el océano Pacífico, en una zona poco conocida del mapa. Se trata de Kiribati, un país formado por islas dispersas en pleno Pacífico central.
Se trata de Kiritimati, también llamada Isla de Navidad. Este es el primer territorio habitado del planeta en recibir cada Año Nuevo.
Cuando aquí ya suenan las campanas del 1 de enero, en Londres aún son las 10:00 de la mañana del 31 de diciembre. Así de grande es la diferencia horaria.
Kiribati decidió cambiar su huso horario en 1995 para unificar el país y pasar oficialmente a ser el primero en empezar el año.
El país está formado por 33 islas y atolones de coral, repartidos a lo largo de miles de kilómetros de océano.
Kiribati se localiza cerca de la línea del ecuador, y es uno de los pocos países que se extiende por ambos hemisferios.
Viven aquí unas 120 mil personas, muchas de ellas a solo unos metros sobre el nivel del mar.
Llegar hasta Kiribati no es sencillo. Se suele viajar en avión desde Australia, Nueva Zelanda o Hawái, con vuelos limitados.
Kiritimati es remota, tranquila y poco turística, lo que convierte su Año Nuevo en una celebración única y muy diferente al resto del mundo.
Por su ubicación y su huso horario extremo, Kiribati no solo recibe primero el Año Nuevo: es, simbólicamente, el lugar donde empieza cada año en el planeta.