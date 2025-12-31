  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Mundo

¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?

Mientras gran parte del planeta aún vive el 31 de diciembre, aquí el calendario ya marca 1 de enero y las celebraciones ya comenzaron

¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
1 de 12

En este país del mundo el Año Nuevo llega antes que en ningún otro. Mientras gran parte del planeta aún vive el 31 de diciembre, aquí el calendario ya marca 1 de enero y las celebraciones ya comenzaron.

 Foto: EFE
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
2 de 12

La clave está en el tiempo. Este lugar se rige por uno de los husos horarios más adelantados del mundo, más de 12 horas por delante del meridiano de Greenwich.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
3 de 12

Se localiza en el océano Pacífico, en una zona poco conocida del mapa. Se trata de Kiribati, un país formado por islas dispersas en pleno Pacífico central.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
4 de 12

Se trata de Kiritimati, también llamada Isla de Navidad. Este es el primer territorio habitado del planeta en recibir cada Año Nuevo.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
5 de 12

Cuando aquí ya suenan las campanas del 1 de enero, en Londres aún son las 10:00 de la mañana del 31 de diciembre. Así de grande es la diferencia horaria.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
6 de 12

Kiribati decidió cambiar su huso horario en 1995 para unificar el país y pasar oficialmente a ser el primero en empezar el año.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
7 de 12

El país está formado por 33 islas y atolones de coral, repartidos a lo largo de miles de kilómetros de océano.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
8 de 12

Kiribati se localiza cerca de la línea del ecuador, y es uno de los pocos países que se extiende por ambos hemisferios.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
9 de 12

Viven aquí unas 120 mil personas, muchas de ellas a solo unos metros sobre el nivel del mar.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
10 de 12

Llegar hasta Kiribati no es sencillo. Se suele viajar en avión desde Australia, Nueva Zelanda o Hawái, con vuelos limitados.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
11 de 12

Kiritimati es remota, tranquila y poco turística, lo que convierte su Año Nuevo en una celebración única y muy diferente al resto del mundo.

 Foto: Canva
¿Cuál es el primer país en celebrar el Año Nuevo?
12 de 12

Por su ubicación y su huso horario extremo, Kiribati no solo recibe primero el Año Nuevo: es, simbólicamente, el lugar donde empieza cada año en el planeta.

 Foto: Canva
Cargar más fotos