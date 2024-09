Esta es la razón por la cual no se construyen viviendas nuevas en Honduras

“Es una serie de obstáculos, es un tema estructural, una ley de vivienda que no está siendo aplicada, no están siguiendo las reglas del juego, vienen funcionarios nuevos y las cambian, paralizan la industria de la construcción ocho meses, todo esto hace que no se tenga un manejo adecuado de los recursos, pese al recurso financiero”, explicó Boquín.

Con respecto a las exigencias de la Secretaría de Finanzas a los desarrolladores que incluyen un área mínima de construcción de 65 metros cuadrados y ya no de 42 metros, con estándares de acabados superiores y capacidad de cimientos y estructural para soportar un segundo nivel, entre otros cambios, Boquín indicó que enviaron las comunicaciones técnicas explicando la situación para que hayan cambios en estas regulaciones, ya que para los inversionistas no es viable, bajo estas condiciones, construir vivienda social.