Impulsarán la construcción de vivienda social este año

El presidente de Asuprovih dijo que se necesita el apoyo de la banca para que facilite la adquisición de estos fondos. “A pesar de todo, la banca siempre tiene su recelo con respecto a la vivienda social, cuando normalmente estas personas no pierden sus casas”.

Agregó que se debe crear una política especifica de vivienda masiva, porque de lo contrario no se logrará reducir el déficit de casas en el país. “Hay una dificultad, por ejemplo para San Pedro Sula tener vivienda social, la vivienda social en San Pedro Sula no existe y la necesita, pero no hay posibilidades porque la tierra es muy cara, no hay facilidades para desarrollar proyectos”, concluyó.

Osmín Bautista, experto en desarrollo, manifestó que para reducir el déficit de vivienda en la zona norte en unos 10 años, se deberían construir unas 100 mil casas por año, sin embargo, las ultimas estadísticas señalan que de 2018 a 2023 apenas se han construido 25 mil unidades por año y la necesidad de vivienda crece anualmente.

Baustita explicó que al no ser suficientes los fondos de Banhprovi se necesitan recursos de otras entidades como el Rap.

También señaló que aunque está aprobada la ley de vivienda no está aprobado el reglamento.

Fabián Brown, presidente de la Chico Capítulo Noroccidental, detalló que la casa de vivienda social, que se manejaba en el rango de L800,000 a L900,000, ahora está valorada en más de un millón de lempiras, y la casa para clase media, que estaba en L2.5 millones ahora, va de L3 millones a L3.5 millones.