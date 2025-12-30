Tomás Zambrano celebra victoria del Partido Nacional tras declaratoria oficial

Tegucigalpa, Honduras.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, se pronunció de forma enérgica tras la declaratoria oficial de las elecciones generales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE). En su publicación, Zambrano afirmó que, pese a lo que calificó como “boicot, sabotaje y amenazas”, el CNE logró cumplir con su responsabilidad de entregar al país a sus nuevas autoridades. Aseguró que la voluntad popular quedó claramente expresada en las urnas y que los hondureños eligieron al Partido Nacional como la fuerza política encargada de conducir el país en la próxima etapa. “El @CneHonduras cumplió con su misión de darle a Honduras sus nuevas autoridades. Los hondureños dieron su veredicto y eligieron al Partido Nacional para ser el que venga a solventar todos los problemas y cerrar las heridas que el desastroso gobierno de Libre causó al país”, expresó el parlamentario en su mensaje.

El jefe de bancada también resaltó los resultados obtenidos por su instituto político, señalando que el Partido Nacional se consolidó como la fuerza más grande, organizada y disciplinada del país y de Centroamérica. Según detalló, el partido obtuvo 151 alcaldías, 49 diputaciones y llevó a Nasry “Tito” Asfura a la Presidencia de la República. Asimismo, Zambrano aseguró que el respaldo ciudadano representa un compromiso ineludible para la nueva administración. “Honduras confió en nosotros y no vamos a quedarles mal. Vamos a hacer el mejor gobierno que haya tenido este país”, afirmó, cerrando su mensaje con un llamado a la unidad y optimismo de cara al futuro.

Sobre los resultados

El Partido Nacional de Honduras, del presidente electo Nasry 'Tito' Asfura, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, también se impuso en las elecciones para diputados y alcaldes en los comicios generales del 30 de noviembre, según la declaración oficial realizada el 30 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis horas de que finalizara el plazo que tenía para darla a conocer. Según la declaración del CNE, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre) 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno. En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente. El pasado día 24, el CNE dio a conocer la declaración de presidente electo, que recayó en Nasry 'Tito' Asfura. Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).