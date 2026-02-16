  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sucesos

Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5

Víctor Alvarenga, funcionario hondureño, compartía a diario imágenes de su Honda Civic rojo, el mismo en el que perdió la vida tras quedar atrapado entre los hierros retorcidos en fatal accidente.

Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
1 de 10

La carretera CA-5 volvió a ser escenario de luto la mañana de este lunes, cuando un aparatoso accidente cobró la vida de Víctor José Alvarenga Espino, de 33 años, empleado de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (Arsa).

 Fotos: redes sociales
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
2 de 10

El hecho ocurrió a la altura de El Valle de Amarateca y ha generado profunda consternación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
3 de 10

Según el informe preliminar, el carro en el que Víctor se conducía volcó por causas que aún están bajo investigación. Tras el impacto, el Honda Civic quedó completamente destruido y él permaneció atrapado entre los hierros retorcidos.
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
4 de 10

Víctor se conducía en su Honda Civic rojo, un automóvil que no solo utilizaba como medio de transporte, sino que también era una de sus grandes pasiones. En sus redes sociales compartía con frecuencia fotografías del vehículo, al que dedicaba tiempo, esmero y constantes cuidados.
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
5 de 10

Se trataba de un Honda Civic de octava generación (2006–2011), modelo que mostraba con entusiasmo en cada publicación de Facebook.
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
6 de 10

Víctor laboraba en el sector público y era hijo de un conductor de ambulancia de COVI Honduras. Además, formaba parte del partido Libertad y Refundación (Libre).
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
7 de 10

Sus amigos cercanos lo recuerdan como un joven proactivo, alegre y con inclinación por los deportes extremos. Varios mensajes de luto se publicaron en redes tras la triste noticia.
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
8 de 10

Según los posteos en redes, hace apenas unas semanas había celebrado su cumpleaños en enero, rodeado de seres queridos.
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
9 de 10

Tras el accidente, familiares se desplazaron hasta el lugar y presenciaron el levantamiento del cuerpo. Personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó las diligencias correspondientes en la escena.
Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5
10 de 10

El cadáver fue trasladado para la respectiva autopsia y posteriormente será entregado a sus parientes para los actos fúnebres. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer qué provocó el volcamiento que terminó con la vida de este joven hondureño.
Cargar más fotos