Funcionario que amaba los carros muere en trágico accidente en la CA-5

La carretera CA-5 volvió a ser escenario de luto la mañana de este lunes, cuando un aparatoso accidente cobró la vida de Víctor José Alvarenga Espino, de 33 años, empleado de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (Arsa).
El hecho ocurrió a la altura de El Valle de Amarateca y ha generado profunda consternación entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Según el informe preliminar, el carro en el que Víctor se conducía volcó por causas que aún están bajo investigación. Tras el impacto, el Honda Civic quedó completamente destruido y él permaneció atrapado entre los hierros retorcidos.
Víctor se conducía en su Honda Civic rojo, un automóvil que no solo utilizaba como medio de transporte, sino que también era una de sus grandes pasiones. En sus redes sociales compartía con frecuencia fotografías del vehículo, al que dedicaba tiempo, esmero y constantes cuidados.
Se trataba de un Honda Civic de octava generación (2006–2011), modelo que mostraba con entusiasmo en cada publicación de Facebook.
Víctor laboraba en el sector público y era hijo de un conductor de ambulancia de COVI Honduras. Además, formaba parte del partido Libertad y Refundación (Libre).
Sus amigos cercanos lo recuerdan como un joven proactivo, alegre y con inclinación por los deportes extremos. Varios mensajes de luto se publicaron en redes tras la triste noticia.
Según los posteos en redes, hace apenas unas semanas había celebrado su cumpleaños en enero, rodeado de seres queridos.
Tras el accidente, familiares se desplazaron hasta el lugar y presenciaron el levantamiento del cuerpo. Personal de Medicina Forense y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizó las diligencias correspondientes en la escena.
El cadáver fue trasladado para la respectiva autopsia y posteriormente será entregado a sus parientes para los actos fúnebres. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer qué provocó el volcamiento que terminó con la vida de este joven hondureño.