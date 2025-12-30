  1. Inicio
María Antonieta Mejía tras declaratoria oficial: "Vamos a hacer historia"

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía celebró la conclusión del proceso electoral en diputaciones y alcaldías, también felicitó a los funcionarios electos.

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía.
Tegucigalpa, Honduras.

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía reaccionó tras la declaratoria oficial de las elecciones generales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), destacando la culminación del proceso en todos los niveles y enviando un mensaje de respaldo a las nuevas autoridades electas.

A través de sus redes sociales, Mejía señaló que el CNE concluyó el proceso de declaratoria correspondiente a las diputaciones y corporaciones municipales, subrayando la importancia de este paso para la institucionalidad democrática del país.

“Concluye el proceso de declaratoria a nivel de diputaciones y corporaciones municipales. Felicitamos alcaldes y diputados electos”, expresó en su mensaje.

Ana Paola Hall afirma que declaratoria oficial fue "libre de amenaza alguna"

La designada presidencial electa también aprovechó su pronunciamiento para reafirmar su compromiso político de cara a la nueva etapa que se avecina, asegurando que junto al presidente electo Nasry “Tito” Asfura trabajará en un proyecto que, según sus palabras, marcará un hito en la historia nacional. “Junto a @titoasfura vamos a hacer historia”, escribió.

Las declaraciones de María Antonieta Mejía se dan luego de que el CNE oficializara los resultados de las elecciones generales, cerrando un proceso electoral que estuvo marcado por tensiones, expectativas y un amplio seguimiento por parte de la ciudadanía y los sectores políticos.

