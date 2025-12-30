María Antonieta Mejía tras declaratoria oficial: "Vamos a hacer historia"

Tegucigalpa, Honduras.

La designada presidencial electa María Antonieta Mejía reaccionó tras la declaratoria oficial de las elecciones generales emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE), destacando la culminación del proceso en todos los niveles y enviando un mensaje de respaldo a las nuevas autoridades electas.

A través de sus redes sociales, Mejía señaló que el CNE concluyó el proceso de declaratoria correspondiente a las diputaciones y corporaciones municipales, subrayando la importancia de este paso para la institucionalidad democrática del país.

“Concluye el proceso de declaratoria a nivel de diputaciones y corporaciones municipales. Felicitamos alcaldes y diputados electos”, expresó en su mensaje.