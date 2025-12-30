Juan Diego Zelaya es el alcalde electo del Distrito Central

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, se convirtió en el alcalde electo del Distrito Central, según la declaratoria oficial del nivel de corporaciones municipales emitida este martes por el Consejo Nacional Electoral (CNE). El candidato nacionalista se impuso al actual alcalde Jorge Aldana, del partido Libertad y Refundación (Libre), en una reñida contienda electoral que se definió por 888 votos de diferencia. De acuerdo con el conteo del órgano electoral, Juan Diego Zelaya obtuvo 164,465 votos (38.01%), mientras que el aspirante de Libre y candidato a la reelección logró 163,577 (37.81%).

¿Quién es Juan Diego Zelaya?

Con una sólida trayectoria en los sectores público y privado, y con el objetivo de dar continuidad a proyectos iniciados por anteriores alcaldes del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya Aguilar asumió el reto de ganar la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Su propuesta se centró en acción y cambio, buscando convertirse en el octavo titular de la capital en representación de su partido político. Zelaya Aguilar nació en Tegucigalpa el 6 de septiembre de 1975 y cuenta con una licenciatura en Administración de Empresas, complementada con una especialización en Finanzas y Marketing por la Universidad de Loyola, en Nueva Orleans, Estados Unidos. Su carrera política comenzó en 2002, cuando asumió la coordinación nacional del proyecto de ampliación y modernización de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), uno de sus primeros cargos relevantes. Doce años después, en 2014, fue designado director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), consolidando su experiencia en la gestión pública.

Declaratoria del CNE

El Partido Nacional de Honduras, del presidente electo Nasry 'Tito' Asfura, que cuenta con el respaldo del presidente estadounidense, Donald Trump, también se impuso en las elecciones para diputados y alcaldes en los comicios generales del 30 de noviembre, según la declaración oficial realizada el 30 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE), a seis horas de que finalizara el plazo que tenía para darla a conocer. Según la declaración del CNE, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Parlamento, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre) 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata dos y el Democracia Cristiana uno. En las alcaldías, el Partido Nacional sumó 151, el Liberal 76, Libre 69, el Innovación y Unidad Socialdemócrata uno, más un independiente. El pasado día 24, el CNE dio a conocer la declaración de presidente electo, que recayó en Nasry 'Tito' Asfura. Las impugnaciones presentadas serán conocidas por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Aldana no reconoce resultados