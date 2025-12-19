Falso que Juan Diego Zelaya dijo que se “tuvieron que imprimir nuevas papeletas” para el escrutinio especial

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye una supuesta cita a Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, relacionada con las papeletas electorales del escrutinio especial. Sin embargo, es falso. LA PRENSA Verifica determinó que no existe ningún registro oficial, declaración pública ni cobertura en medios de comunicación que respalde esa frase atribuida al aspirante municipal. “SE TUVIERON QUE IMPRIMIR NUEVAS PAPELETAS PORQUÉ LAS ANTERIORES ESTABAN MUY ARRUGADAS PERO LAS MARCAS EN NINGÚN MOMENTO SE CAMBIARON NOSOTROS SOMOS HONESTO TRANSPARENTES”, se lee literalmente en la publicación compartida más de 400 veces en Facebook desde el 19 de diciembre de 2025, acompañada de una fotografía del candidato.

Hasta ahora, en el conteo preliminar realizado por el CNE, Nasry "Tito" Asfura, candidato del Partido Nacional, lidera los resultados con cerca del 40.40 % de los votos, seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con alrededor del 39.40 %. Rixi Moncada, candidata del oficialismo, cuenta con el 19.19%. En cuanto a los candidatos para la alcaldía del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, tiene el 37.95% de los votos, mientras que Jorge Aldana el 37.81%. El escrutinio especial de las elecciones generales de Honduras 2025 es una fase clave del proceso electoral que se activó tras la detección de inconsistencias en 2,792 de actas electorales del 30 de noviembre. Este escrutinio consiste en la revisión manual y detallada de actas con irregularidades para determinar oficialmente quién será el próximo presidente del país. El Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el 30 de diciembre para certificar los resultados finales. La cita falsa surge en medio de cuestionamientos por un supuesto fraude electoral, específicamente por señalamientos de que las papeletas del escrutinio especial no presentan arrugas producto del doblez realizado en las urnas.

No hay registro

LA PRENSA Verifica realizó búsquedas en Google con combinaciones de palabras clave “Juan Diego Zelaya + nuevas + papeletas + arrugadas” sin encontrar resultados que respalden la frase viral. Otra búsqueda con la cita textual en distintos motores de búsqueda tampoco llevaron a publicaciones que avalen su veracidad. Por el contrario, los resultados dirigen a páginas identificadas por EH Verifica como promotoras de la desinformación, quienes comparten el mismo contenido viral. Asimismo, se revisaron publicaciones en medios de comunicación y las cuentas oficiales del candidato ( Facebook , Instagram , X ) sin hallar declaraciones similares al contenido que circula en Facebook. LA PRENSA Verifica consultó a una fuente de la campaña de Juan Diego Zelaya, quien desmintió el contenido. “Totalmente falso”, aclaró.

