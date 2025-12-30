CNE emite declaratoria oficial de diputados y alcaldes electos

Tegucigalpa, Honduras

El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó este martes 30 de diciembre los resultados que confirman a los diputados y alcaldes electos en las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. Aunque horas antes prevaleció la incertidumbre, luego de que las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López denunciaran acciones orientadas a impedir la declaratoria oficial de resultados, el anuncio se realizó dentro del plazo establecido por la Ley Electoral y la Constitución de la República. A partir de las 6:30 PM, las consejeras manifestaron que con la declaratoria oficial se "finalizaban los actos a cargo del CNE en el proceso electoral". Según la declaración oficial, el Partido Nacional alcanzó 49 diputados de los 128 que integran el Congreso Nacional, seguido por el Partido Liberal con 41, el oficialista Libertad y Refundación (Libre) 35, el Innovación y Unidad Socialdemócrata 2 y el Democracia Cristiana 1.

Declaratoria

"La autonomía constitucional del CNE como órgano especializado, autónomo y técnico, continúa siendo objeto de amenazas, sabotaje y obstrucciones y presiones durante el proceso electoral", comenzó diciendo el consejero suplente Carlos Enrique Cardona. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Además, Carlos Cardona agregó que: "Debe entenderse que el Congreso Nacional no es un órgano que sustituye al CNE en sus atribuciones sobre la declaratoria, mucho menos en aspectos como el escrutinio general salvo en escenarios de imposibilidad objetiva, absoluta y verificable que no existe en este caso". Luego las consejeras Ana Paola y Cossette López detallaron que las causas de fuerza mayor que condicionaron al CNE se acreditan con las "actas, videos y pruebas". Sobre la negativa de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) para publicar la declaratoria, Cossette manifestó que "no existían condiciones que favorecieran ni la transmisión en cadena nacional ni su publicación como ha sido demostrado con hechos cuando personal de secretaría general del Consejo Nacional acudió en repetidas ocasiones a la secretaría de la presidencia con el fin de entregar para su publicación en La Gaceta la certificación contentiva del nivel electivo presidencial, sin embargo, tal como consta en actas notariales, el documento no ha sido recibido". Y agregó que "No obstante el CNE publicó la declaratoria del nivel presidencial en la página web oficial de la institución y en los diarios de mayor circulación nacional y lo mismo haremos en esta ocasión".

Denuncias

Cossette López afirmó que “la publicación en el diario oficial La Gaceta no condiciona la validez del acto, ya que su finalidad es el conocimiento público y la oponibilidad, mas no de validez”, y subrayó que “la publicación no crea el acto, sino que simplemente lo hace público”, dado que los resultados ya existen y el CNE únicamente los procesa y formaliza. Asimismo, explicó que “los informes de auditoría reflejan detalles de los 66 municipios y al menos tres departamentos que conservan márgenes estrechos”, información que, según dijo, “se refleja en los datos disponibles en la plataforma de divulgación” administrada por el órgano electoral. Sobre el remanente de actas, señaló que “al momento del corte para la emisión de esta declaratoria, el CNE no recibió datos suficientes de las juntas especiales de verificación y recuento”, lo que impide “trasladar seguridades de irreversibilidad matemática, estadística ni jurídica”, por lo que insistió en que “cualquier controversia o disputa puede ser resuelta por el Tribunal de Justicia Electoral, conforme a la ley orgánica y procesal electoral”. Además, las consejeras del órgano electoral de Honduras informaron que la noche del 29 de diciembre se intentó llevar a cabo los escrutinios especiales correspondientes a 66 municipios, cuyas alcaldías tenían incidencia directa en el equilibrio de la asignación de diputados durante el escrutinio especial. Según explicaron, estas actas ya habían comenzado a procesarse dos días antes, al contar con los informes técnicos que justificaban su traslado a recuento, y fueron priorizadas debido a su importancia para la alternancia en el ejercicio del poder conforme a la Constitución de la República. Detallaron que dentro de este proceso se dio prioridad al Distrito Central, al asignarse la mitad de las juntas especiales de verificación de recuentos exclusivamente para ese municipio. No obstante, el avance del escrutinio fue detenido luego de que un consejero propietario retirara su voto, alegando supuesta mala fe por parte de las consejeras. Esta decisión provocó la paralización total del procesamiento, impidiendo que se evacuaran tanto las actas del Distrito Central como las de otros municipios donde la diferencia de votos era mínima, pese a que podían resolverse en una sola jornada mediante la revisión de actas. Las consejeras señalaron que, horas antes del vencimiento del plazo constitucional y legal para emitir la declaratoria de las elecciones generales, el mismo consejero (Marlon Ochoa) remitió una propuesta de iniciativa de ley al Congreso Nacional con el objetivo de ampliar el término de la declaratoria para los niveles electivos de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales. Indicaron que esta propuesta se presentó en un contexto que calificaron como crítico, debido a que el titular del Poder Legislativo ha realizado manifestaciones públicas y escritas que, según ellas, exceden sus facultades constitucionales, atacan directamente a las consejeras y cuestionan el proceso electoral en el que no resultó electo. Asimismo, denunciaron que en las últimas horas se convocó de manera exclusiva a diputados propietarios y suplentes de una sola bancada para sesionar en calidad de pleno. Ante esta situación, las demás bancadas realizaron una autoconvocatoria urgente con el fin de prevenir posibles acciones que consideraron inconstitucionales e ilegales, derivadas de un pleno constituido de forma irregular, que podrían atentar contra el proceso electoral y las bases democráticas del país.

Declaratoria del nivel presidencial