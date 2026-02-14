Venancio Cervantes es hospitalizado de emergencia tras sufrir complicaciones de salud

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó que el privado de libertad Venancio Cervantes Suazo, general en condición de retiro, fue trasladado de emergencia al Hospital Militar luego de presentar una variación en su estado de salud mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Támara.
Según el comunicado oficial, el traslado se realizó ayer viernes a las 5:50 de la tarde, tras detectarse un deterioro en su condición física que requería atención médica inmediata.
El INP explicó que, conforme a los protocolos de seguridad y salud, se activó el sistema de emergencias médicas para garantizar su traslado oportuno a un centro asistencial externo, donde actualmente recibe atención especializada.
Las autoridades penitenciarias agregan que Cervantes Suazo permanece recluido en el Centro Penal de Támara desde enero de 2025, período durante el cual —según la institución— ha recibido tratamiento para sus enfermedades de base, en cumplimiento de la normativa penitenciaria y el respeto a sus derechos fundamentales.
El ente estatal también indicó que mantendrá informadas a las autoridades competentes y a los familiares del interno sobre la evolución de su estado de salud, respetando la confidencialidad médica y la normativa vigente.
Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre el diagnóstico específico ni sobre la gravedad de su condición.
Caso Isis Obed Murillo
Venancio Cervantes, exsubjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras; Carlos Roberto Puerto, excomandante del Comando de Operaciones Especiales; y Romeo Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto, son acusados del asesinato del joven Isis Obed Murillo, quien murió en el contexto político del golpe de Estado de 2009.
El 5 de enero de 2025, los tres generales retirados fueron capturados y enviados a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa; sin embargo, una semana después se revocó esa medida y se les dictó arresto domiciliario.
No obstante, el 3 de marzo, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó el arresto domiciliario y ordenó su regreso a la Penitenciaría Nacional, lo que Cervantes y Puerto cumplieron voluntariamente el 18 de marzo.
En marzo, la Interpol publicó una lista de diez hondureños, algunos de ellos vinculados al narcotráfico, entre los que figuraba Romeo Vásquez, y ofreció una recompensa que, conforme pasaba el tiempo, iba en aumento; sin embargo, a inicios de febrero de 2026, las autoridades de la Secretaría de Seguridad retiraron de la lista de los más buscados al general en condición de retiro Romeo Vásquez.