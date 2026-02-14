Venancio Cervantes es hospitalizado de emergencia tras sufrir complicaciones de salud

Tegucigalpa

El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó que el privado de libertad Venancio Cervantes Suazo, general en condición de retiro, fue trasladado de emergencia al Hospital Militar luego de presentar una variación en su estado de salud mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario de Támara.

Según el comunicado oficial, el traslado se realizó ayer viernes a las 5:50 de la tarde, tras detectarse un deterioro en su condición física que requería atención médica inmediata.

El INP explicó que, conforme a los protocolos de seguridad y salud, se activó el sistema de emergencias médicas para garantizar su traslado oportuno a un centro asistencial externo, donde actualmente recibe atención especializada.

Las autoridades penitenciarias agregan que Cervantes Suazo permanece recluido en el Centro Penal de Támara desde enero de 2025, período durante el cual —según la institución— ha recibido tratamiento para sus enfermedades de base, en cumplimiento de la normativa penitenciaria y el respeto a sus derechos fundamentales.

El ente estatal también indicó que mantendrá informadas a las autoridades competentes y a los familiares del interno sobre la evolución de su estado de salud, respetando la confidencialidad médica y la normativa vigente.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre el diagnóstico específico ni sobre la gravedad de su condición.