Terremoto en el PSG y Luis Enrique pone en su lugar a Dembélé: "Nunca permitiré..."

París, Francia.

El París Saint Germain sufrió un remezón luego encajar su tercera derrota en la Ligue 1 esta temporada y puso en riesgo su liderato, superado 3-1 por el Stade Rennes, un equipo en crisis, con un entrenador provisional, Sebastien Tambouret, que superó al campeón por primera vez desde hace tres años y agitó la pelea por la competición. En las puertas de afrontar una eliminatoria clave en los playoffs de la Champions League, contra el Mónaco, el martes, el conjunto de Luis Enrique Martínez salió malparado del Roazhon Park, donde no encontró esa reacción que le llevara a su remontada habitual.

No fue suficiente el talento para el PSG, que llegó a la cita impulsado por sus siete triunfos seguidos en la Ligue 1 y que había goleado en sus compromisos recientes. Sin embargo, este revés deja el liderato en manos del Lens si este sábado logra los tres puntos en el campo del París FC. Si es así, recuperará el mando del torneo y habrá nuevo líder en la competición.

Dembélé explota tras la derrota

Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, criticó públicamente la actitud de los jugadores del París Saint Germain, derrotados el viernes ante el Stade Rennes, y señaló que el equipo debe pensar más en la entidad y ser menos egoístas: "Si cada uno juega para sí mismo en el campo, esto no va a funcionar y no vamos a ganar los títulos que queremos".

"La temporada pasada pusimos por delante al club, al escudo, al París Saint Germain antes de pensar en nosotros mismos. Debemos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos. Tenemos que demostrar más ganas. Estamos en el París Saint Germain para ganar partidos", añadió un serio Dembélé, instando nuevamente a sus compañeros a pensar en el grupo más que en cada uno de forma individual.

Luis Enrique responde a las palabras de Dembélé