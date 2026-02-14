Darlin Mencía y su nueva vida en Uruguay: de no jugar a titularísimo y su peor error

Las segundas oportunidades solo sirven para dos cosas, para fortalecer el carácter y para reafirmar que si se llega un lugar es porque se lo ha ganado, eso es un mensaje que, al lateral izquierdo catracho, Darlin Mencía, le ha quedado claro en su aventura por Uruguay.
El chico originario de Sulaco, Yoro, tuvo un repentino traspaso al Montevideo Wanderers y sí que fue inesperado porque las oportunidades en Real España eran muy pocas y de un día para otro su boleto de avión tenía como destino la primera división de Uruguay.
Aprovechando el momento que está viviendo Darlin, siendo titularísimo en su club, Diario La Prensa lo contactó para conocer su nueva vida en tierras charrúas y conocer que está haciendo de diferente para pasar de no tener minutos en su país a ser muy regular en uno de los países que más exporta futbolistas.
Mencía recordó que vivió momentos muy complicados en la Máquina especialmente por los errores que tuvo en la final del Torneo Clausura 2024-25 contra Olimpia. “Fue difícil y me marcó mucho. Fue el error más grande que cometí”.
El zurdo de 22 años con su primera experiencia como legionario se pone como meta aprender lo más que pueda para un día integrar convocatorias de la Selección de Honduras en este nuevo proceso rumbo a 2030.
-LA ENTREVISTA CON DARLIN MENCÍA-
¿Cómo ha sido la experiencia de ser legionario y representar a Honduras en Uruguay?
Muy bien. Una nueva experiencia, una oportunidad para mí. Gracias a Dios se me dio la oportunidad de venir a probar aquí y esperamos que nos vaya de la mejor manera.
Fue un movimiento sorpresivo porque no tenías tanta participación en Real España. ¿Cómo se dio el traspaso al Montevideo Wanderers?
Tal vez no tenía mucha regularidad en el equipo, pero sí muchos minutos. Se dio con mi representante Javier Hernández; Surgió la oportunidad de que Montevideo Wanderers me trajera a probar por un año a préstamo, y se me dio la posibilidad de venir.
Llegaste a Uruguay sin tanta regularidad en tu país, pero ya has sido titular en los primeros amistosos. ¿Cómo explica esa rápida aparición?
He tenido la suerte de que el profe me ha dado muchas oportunidades. Yo trato de aprovecharlas, jugar mi juego y seguir así.
¿Cómo fue la transición de jugar poco en Honduras a llegar a la primera división de Uruguay, un país que exporta muchos jugadores?
Fue algo sorpresivo, pero trabajé igual que siempre. Es un fútbol más fuerte y más rápido; Me adapté lo mejor posible y esperemos que siga yendo bien, ya sea quedándonos aquí o regresando.
¿Con qué te encontraste en tus primeros días en Uruguay, como país?
El recibimiento fue muy bueno, tanto del cuerpo técnico como de los jugadores. Me sentí bien acogido desde el primer día; Hay mucha amabilidad. La intensidad y el ritmo del fútbol son altos.
¿Qué haces luego de los entrenamientos? ¿Cómo es tu día a día en Uruguay?
Vivo con otros cinco jugadores, algunos de primera y otros de segunda. Pasamos el tiempo juntos, jugando, paseando y compartiendo. He formado buenas amistades.
¿Cómo te ha ido con la comida y las costumbres?
Con la comida no he tenido problemas; es buena, aunque distinta. He probado el mate, pero sigo prefiriendo el café.
¿Qué dice tu familia sobre la oportunidad de ir a Uruguay?
Se sorprendieron; la familia siempre está apoyando, aunque también estaban un poco tristes porque es mi primera experiencia fuera del país. Mis padres me dijeron que tenía que venir a experimentar otro fútbol y que se puede aprender mucho.
¿Qué consejos te han dado?
Me he adaptado bien al estilo de juego ya sus indicaciones. Les ha gustado mi rendimiento desde los primeros partidos y sigo en consideración.
¿Cómo has visto al club en este torneo uruguayo?
El equipo está pasando por un momento complicado, pero la idea es darlo todo por el club. Han venido jugadores con experiencia, como Jonathan Urretaviscaya, con quien comparto y quien me ha dicho que juegue y aproveche la oportunidad.
¿Te has consolidado como titular en este inicio de temporada? ¿Cómo trabajas para mantener ese nivel?
Hay que estar muy bien en todos los partidos y ser constante. Confío en mí y seguiré trabajando para mantener la titularidad y la confianza del cuerpo técnico.
¿Qué se dice de Honduras en Uruguay?
Algunos compañeros me comentan que Honduras tiene playas muy bonitas, como la Isla de la Bahía. También han mencionado futbolistas hondureños conocidos, como Tyson Núñez, Dani y Junior Izaguirre.
¿Crees que esta experiencia como legionario puede abrirte puertas para la Selección Mayor?
Hay que seguir trabajando; Todavía es muy pronto, pero si mantengo el nivel, más adelante puede darse la oportunidad de llegar a la selección mayor. Ya estuve en las menores, en la Sub-20. Fue bonito y es un orgullo representar al país.
Recuerdo un par de errores complejos en tu estadía por Real España y son parte del crecimiento futbolístico, pero ¿cómo viviste eso?
Fue difícil y me marcó mucho. Fue el error más grande que cometí; Costó superarlo, pero con trabajo y fortaleza mental lo fui superando.
¿Lo más complicado fue la reacción de la afición?
La crítica es normal; Hay que ser profesional y fuerte mentalmente para no dejarse llevar por lo que dicen. Lo que más me golpeó fue la culpa porque son errores que uno no quiere cometer, pero somos humanos.
¿Qué diferencias han encontrado entre el fútbol sudamericano y el hondureño?
Aquí es más físico, con mucha fuerza y una ida y vuelta muy rápida.
¿Cuál es tu objetivo ahora que estás en Montevideo?
A corto plazo, seguir siendo titular, mantener el rendimiento y ver si el equipo me compra o aparece otra oferta.
¿Estás listo para enfrentar duelos históricos ante Nacional o Peñarol?
Sí, sería una linda experiencia; Son grandes equipos y espero disfrutarlo.
¿Te consideras un abanderado hondureño en Uruguay?
Sí, ojalá que salgan más jugadores hondureños y que aprovechen estas oportunidades.
¿Qué estabas haciendo cuando te dijeron que te ibas a Uruguay?
Estaba con mi familia en la casa de mi abuelo cuando recibimos la noticia; Conversamos y sugerimos que tenía que venir a probar.
¿Sigues a Real España desde Uruguay?
Sí, lo sigo; Sé que están yendo bien y son líderes.
¿Un mensaje final para los aficionados en Honduras y para San Antonio, Sulaco?
Agradecer a mi país, lo amo mucho. Se extraña, y mando un saludo a San Antonio, Sulaco, mi tierra natal. Los represento y ha sido una bendición estar aquí; Espero volver pronto.
¿Quién considera tu referente como lateral izquierdo en Honduras ya nivel internacional?
En Honduras, Franklin Flores, por su trabajo diario y profesionalismo. Internacionalmente, Nuno Mendes, por su velocidad; es una bala.