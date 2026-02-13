Juramentan al exdiputado Reinaldo Sánchez como ministro de Copeco

Tegucigalpa, Honduras

Sánchez, quien se ha desempeñado como diputado y dirigente político del Partido Nacional, asume el cargo con el reto de mejorar la coordinación institucional y reforzar los planes de gestión de riesgos, especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones, deslizamientos y sequías.

El presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, juramentó este viernes al exdiputado del Partido Nacional Reinaldo Sánchez como nuevo ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y a Nelson Márquez como viceministro.

Sin embargo, su nombramiento ocurre en medio del contexto de recientes procesos judiciales que han salpicado a figuras del nacionalismo, entre ellas el exdiputado Nelson Márquez, quien enfrenta acusaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción.

Márquez ha sido vinculado a investigaciones en un presunto caso de corrupción que involucra pagos millonarios e irregulares durante su gestión como ministro de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) en la época del Huracán Mitch.

En julio de 2025, un juez dictó detención judicial contra Márquez y varios de los implicados, al considerar que existían indicios razonables de su participación en los delitos imputados.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Días después, las autoridades judiciales modificaron la medida y concedieron arresto domiciliario con vigilancia policial, mientras continúa el proceso judicial.