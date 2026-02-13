¿Qué impide la acusación contra Sergio Florentino, sindicado de estrangular a sus dos esposas?

El Ministerio Público aún no presenta acusación en los tribunales contra Sergio David Florentino Díaz por la muerte de su primera esposa, Gina Gutiérrez Pérez, a quien habría estrangulado el 26 de diciembre de 2023.
Florentino Díaz está en prisión por el asesinato de su segunda esposa, Brenda Janeth Gómez Pérez, a quien supuestamente también estranguló. El 10 de septiembre de 2025, Brenda Janeth Gómez Pérez (de 28 años) fue encontrada sin vida en el asiento trasero de una camioneta estacionada en la zona del puente Los Bordos, en Bermejo, San Pedro Sula.
De acuerdo con información policial, Sergio David Florentino Díaz conducía el vehículo y habría intentado trasladar el cadáver de Brenda Janeth Gómez Pérez a una funeraria para sepultarlo sin alertar a las autoridades.
Según las investigaciones, Florentino también habría asesinado a Gina Gutiérrez Pérez bajo el mismo patrón criminal de sofocación mecánica con el que presuntamente mató a su segunda esposa (foto).
Los análisis de los investigadores establecen que el imputado asfixió a ambas mujeres, presuntamente utilizando almohadas u otros objetos blandos para no dejar huellas visibles en los cuerpos y simular muertes naturales, evitando así ser incriminado.
El Ministerio Público (MP) confirmó que, al momento del asesinato de Brenda Janeth Gómez, Florentino Díaz se encontraba en libertad condicional por una condena anterior de 15 años de prisión por el homicidio de un universitario, ocurrido el 15 de septiembre de 2014.
En ese hecho, el vehículo de Florentino chocó con el del joven universitario. Tras la colisión, el acusado se dio a la fuga y, cuando el estudiante intentó alcanzarlo, le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte.
Florentino fue capturado en enero de 2016 y condenado por ese crimen; posteriormente fue beneficiado con libertad condicional, la cual aún mantenía cuando ocurrió la muerte de su segunda esposa. Según informes policiales, antes de las muertes de ambas mujeres existían antecedentes de violencia doméstica por parte de Florentino Díaz.
En el caso de Brenda Janeth Gómez, las investigaciones determinaron que los patrones operativos detectados por fiscales, peritos forenses y agentes investigadores desvirtúan la versión del acusado, quien aseguró que la muerte de su esposa fue natural.
Tras el hallazgo del cadáver de Brenda Janeth Gómez, el sospechoso fue detenido por 24 horas, pero liberado por falta de méritos. Sin embargo, el análisis posterior de la escena y la autopsia forense permitió a las autoridades establecer indicios suficientes para emitir una nueva orden de captura y apresarlo.
Autoridades del Ministerio Público informaron que aún no han presentado la acusación contra Florentino Díaz por el crimen de Gina Gutiérrez Pérez porque llevan más de dos años esperando que Medicina Forense entregue el informe de autopsia para establecer la manera y causa de muerte, y esto impide ser acusado.
Las autoridades indicaron que el análisis post mortem (autopsia) es una de las principales pruebas que presentarán en la acusación contra Florentino Díaz.