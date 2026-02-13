¿Qué impide la acusación contra Sergio Florentino, sindicado de estrangular a sus dos esposas?

Florentino Díaz está en prisión por el asesinato de su segunda esposa, Brenda Janeth Gómez Pérez, a quien supuestamente también estranguló. El 10 de septiembre de 2025, Brenda Janeth Gómez Pérez (de 28 años) fue encontrada sin vida en el asiento trasero de una camioneta estacionada en la zona del puente Los Bordos, en Bermejo, San Pedro Sula.