¿Por qué Asfura tendría que reanudar las relaciones diplomáticas con Taiwán?

El experto considera posible que alrededor de Asfura existan círculos de personas interesadas, por razones comerciales y económicas, en mantener las relaciones diplomáticas con China y estos ejerzan influencia para evitar una ruptura con China Continental.En la misma línea, Germán Pérez, exministro de la Secretaría de Agricultura durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006), sostiene que “romper con China y reanudar relaciones con Taiwán no es una decisión que deba tomar el nuevo gobierno sin un análisis previo de sus consecuencias”.“China es una potencia y uno de los principales proveedores de mercancías para Honduras. También es necesario evaluar los compromisos asumidos por el Estado hondureño con China. El nuevo gobierno debería establecer relaciones inteligentes y cordiales, como lo han hecho otros países, entre ellos Panamá, que mantiene vínculos tanto con China como con Taiwán”, señala.Germán Pérez destaca que Taiwán aportó conocimiento y tecnología a Honduras durante varias décadas, “principalmente en la agricultura y la ganadería”, y brindó apoyo para expandir “la producción de arroz, guayaba taiwanesa, tilapia y otros productos”.