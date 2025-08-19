Relaciones con China dejan saldo negativo a Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Lejos de lograr beneficios tangibles tras más de dos años y medio de relaciones diplomáticas con China, Honduras experimenta un deterioro en su balanza comercial con ese país asiático, marcado por un fuerte aumento en las importaciones y un déficit creciente que favorece al imperio oriental. Por otro lado, las relaciones con el nuevo socio han causado pérdidas de aproximadamente $300 millones en la balanza comercial porque el mercado chino no ha absorbido los volúmenes de productos hondureños que anteriormente adquiría Taiwán.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Honduras (BCH), el déficit comercial con China alcanzó $1,476.9 millones en el primer semestre de 2025, saldo superior a los registrados en igual período de 2024 ($1,159.7 millones) y en 2023 ($1,073.5 millones).

El aumento obedece principalmente al repunte de las importaciones originarias de China que totalizaron $1,509.9 millones entre enero y junio de 2025. En contraste, las exportaciones hondureñas hacia ese mercado solo llegaron a $33 millones. El Banco Central de Honduras detalla que las compras a China durante este período incluyeron $65.1 millones de bienes para transformación y $1,444.8 millones de mercancías generales. Entre los productos más relevantes figuran laminados de hierro o acero, teléfonos celulares, motocicletas, convertidores eléctricos y computadoras.

Relaciones con china generan un mal negocio a Honduras

En 2022, Honduras exportó $121.1 millones a Taiwán, pero la relación comercial inició un desplome tras el rompimiento abrupto con Taipei y el establecimiento de vínculos diplomáticos con Pekín (en marzo de 2023) que le exigió a Tegucigalpa cumplir el principio de "una sola China" como condición para mantener relaciones. La caída se profundizó durante 2024, año en que los envíos a Taiwán se redujeron a $33.3 millones. En lo que va de 2025, las exportaciones a ese país suman $18.9 millones, indican cifras del último informe de comercio exterior del BCH. El retroceso en ese mercado ha representado pérdidas significativas, dado que China no asumió la compra de esos productos en volúmenes equivalentes, lo que agudizó la vulnerabilidad de la economía hondureña frente al nuevo socio comercial. El traslado de relaciones diplomáticas implicó un costo de oportunidad para Honduras, pues al abandonar el mercado taiwanés, el país renunció a un flujo de exportaciones de más de $120 millones anuales, con la expectativa de conquistar al consumidor chino.

Sin embargo, ese escenario no ha sido posible y el resultado se ha traducido en una pérdida acumulada que ya supera los $300 millones en comercio exterior. En los últimos tres años y medio, China apenas le ha comprado a Honduras $107.9 millones, pero le ha vendido la cifra estratosférica de más $8,761 millones. Para Victorino Carranza, presidente del Sector de la Gremio de la Micro y Pequeña Empresa (Gremipe), más que un efecto negativo en el comercio exterior de Honduras, “hay un impacto devastador en la economía hondureña con el aumento de las importaciones y la comercialización masiva de productos chinos en Honduras”. “La invasión china es demasiado grande y está afectando a la micro, pequeña, media y gran empresa de Honduras. Los importadores están vendiendo productos chinos de baja calidad, desechables, que tienen una gran demanda en el mercado nacional porque los hondureños no tienen dinero en sus bolsillos. Esto está afectando a dos millones de personas que dependemos de la pequeña empresa. Y el país en general es afectado, porque los vendedores de productos chinos no cobran el 15%. También esa es una competencia desleal”, dice Carranza.

Aumento de importaciones genera desequilibrio en balanza de Honduras y Asia

En términos regionales, Asia se ha constituido en un foco de desequilibrio para Honduras: el déficit con esta zona ascendió a $2,066.9 millones en el primer semestre de 2025, con China como principal responsable. Mientras tanto, los beneficios esperados en materia de exportaciones agrícolas o manufactureras hacia China, Honduras no los ha materializado. Los principales envíos hondureños, como café, banano y productos textiles, siguen manteniendo como destinos predominantes a Estados Unidos y Europa. Mientras el intercambio con China provoca un déficit estructural que sigue en aumento, el comercio que Honduras mantiene con Europa es positivo para esta economía por resultar favorecida con un superávit de $548.2 millones en el mismo período, impulsado por el café y el aceite de palma,