Hondureños pagarán en 2026 más de $100 millones por impuesto a las remesas

San Pedro Sula

Sin embargo, para que cobre vigencia este impuesto ( cuya propuesta previa era del 3.5% ), la ley One Big Beautiful Bill tendrá que ser aprobada por la Cámara de Representantes y finalmente firmada por Donald Trump.

El 1 de julio , el Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley One Big Beautiful Bill que, además de reformas fiscales y sociales, incluye la imposición de un gravamen del 1% sobre las remesas a partir del 31 de diciembre de 2025 .

El proyecto de ley establece que el impuesto será aplicado únicamente a las transferencias de remesas en las que el remitente entregue efectivo, una orden de pago, un cheque de caja o cualquier otro instrumento físico similar al proveedor del servicio de remesa. Están exentos quienes transfieran por medio de tarjeta de débito o tarjeta de crédito emitida en Estados Unidos.

Hondureños que se encuentran en Estados Unidos dijeron a La Prensa que el impuesto del 1% es “menos duro” que el 3.5% que pretendían imponer, y coinciden en que no reducirá la cantidad de dinero que anualmente recibe Honduras.

“Definitivamente, un 1% es mínimo. Ese impuesto no evitará que los hondureños que trabajamos en Estados Unidos enviemos dinero. Lo único que no permitiría enviar remesas sería no tener un empleo. Nosotros aquí le pagamos más a las remesadoras; por ejemplo, por cada $100 que envío debo pagarle a la remesadora $9 y esa comisión sube según la cantidad”, dice Delmi Castro, quien vive en Carolina del Norte.

Castro dice que “en Estados Unidos, un emigrante de Honduras paga más por un bote de agua o por un café que por pagar un dólar por cada $100 que envíe a sus familiares”.

“Nosotros no creemos que este impuesto impacte negativamente en Honduras. Estados Unidos sí obtendrá un beneficio porque recibirá por medio de ese impuesto una cantidad de dinero que antes no recibía. Y será mucho mayor porque el impuesto será aplicado a las remesas que van a todos los países”, dice.