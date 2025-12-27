  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio

El entrenador del Valencia Femenino B, Fernando Martín Carreras, continúa desaparecido junto a tres de sus hijos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia.

  • Actualizado: 27 de diciembre de 2025 a las 09:15 -
  • Agencia EFE
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
1 de 15

Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del Valencia Femenino B, y tres de sus hijos permanecen desaparecidos tras un accidente marítimo en aguas de Indonesia.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
2 de 15

Cuatro miembros de una misma familia continúan desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, al este de Bali.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
3 de 15

Entre los desaparecidos se encuentra Fernando Martín Carreras, exfutbolista y actual entrenador del equipo femenino B del Valencia CF.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
4 de 15

Junto a él viajaban tres de sus hijos, dos varones y una mujer, según confirmaron este sábado fuentes del servicio de emergencias indonesio SAR a la agencia Efe.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
5 de 15

En la embarcación también se encontraban la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, quienes lograron ser rescatadas con vida.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
6 de 15

Además de ellas, fueron salvados cuatro tripulantes de la embarcación y un guía turístico que participaba en la excursión.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
7 de 15

Las autoridades indonesias han confirmado que las labores de búsqueda y rescate continúan activas en la zona del naufragio.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
8 de 15

Las tareas podrían prolongarse durante tres o cuatro días, dependiendo de las condiciones marítimas y meteorológicas.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
9 de 15

Fuentes diplomáticas españolas han indicado que el consulado en Yakarta está prestando atención consular a la madre y a la hija rescatadas.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
10 de 15

Un oficial de la embajada española ya se ha desplazado hasta Labuan Bajo, punto de partida de las excursiones hacia la isla de Padar.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
11 de 15

La embarcación se hundió alrededor de las 20:30 horas del viernes, lo que corresponde a las 13:30 GMT.

Según el informe preliminar, el accidente se produjo tras una avería en el motor del barco.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
12 de 15

Fernando Martín Carreras, de 44 años, desarrolló su carrera como futbolista en varios clubes de la Comunidad Valenciana, además de la Cultural Leonesa y el Cartagena.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
13 de 15

Esta temporada había asumido el cargo de entrenador del Valencia Femenino B, equipo que compite en la Tercera RFEF.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
14 de 15

Los equipos de rescate indonesios reanudarán la búsqueda este domingo con el objetivo de localizar al padre y a sus tres hijos.
Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio
15 de 15

La familia es originaria de Valencia, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores se mantiene en contacto permanente con sus allegados.
Cargar más fotos