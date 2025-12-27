Fallece un entrenador junto a parte de su familia tras un trágico naufragio

Fernando Martín Carreras, exfutbolista y entrenador del Valencia Femenino B, y tres de sus hijos permanecen desaparecidos tras un accidente marítimo en aguas de Indonesia.
Cuatro miembros de una misma familia continúan desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Indonesia, cerca de la isla de Padar, al este de Bali.
Entre los desaparecidos se encuentra Fernando Martín Carreras, exfutbolista y actual entrenador del equipo femenino B del Valencia CF.
Junto a él viajaban tres de sus hijos, dos varones y una mujer, según confirmaron este sábado fuentes del servicio de emergencias indonesio SAR a la agencia Efe.
En la embarcación también se encontraban la madre, Andrea Ortuño, y otra de las hijas, quienes lograron ser rescatadas con vida.
Además de ellas, fueron salvados cuatro tripulantes de la embarcación y un guía turístico que participaba en la excursión.
Las autoridades indonesias han confirmado que las labores de búsqueda y rescate continúan activas en la zona del naufragio.
Las tareas podrían prolongarse durante tres o cuatro días, dependiendo de las condiciones marítimas y meteorológicas.
Fuentes diplomáticas españolas han indicado que el consulado en Yakarta está prestando atención consular a la madre y a la hija rescatadas.
Un oficial de la embajada española ya se ha desplazado hasta Labuan Bajo, punto de partida de las excursiones hacia la isla de Padar.
La embarcación se hundió alrededor de las 20:30 horas del viernes, lo que corresponde a las 13:30 GMT.
Según el informe preliminar, el accidente se produjo tras una avería en el motor del barco.
Fernando Martín Carreras, de 44 años, desarrolló su carrera como futbolista en varios clubes de la Comunidad Valenciana, además de la Cultural Leonesa y el Cartagena.
Esta temporada había asumido el cargo de entrenador del Valencia Femenino B, equipo que compite en la Tercera RFEF.
Los equipos de rescate indonesios reanudarán la búsqueda este domingo con el objetivo de localizar al padre y a sus tres hijos.
La familia es originaria de Valencia, y el Ministerio español de Asuntos Exteriores se mantiene en contacto permanente con sus allegados.