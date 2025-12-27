¿Qué dijo Nasry Asfura sobre JOH en su primera entrevista tras ganar las elecciones?

Nasry Asfura ofreció su primera entrevista como presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, en la que fijó postura sobre su relación con el expresidente Juan Orlando Hernández (JOH), recientemente liberado de prisión tras recibir un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La conversación fue concedida a la cadena CNN, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara su triunfo el pasado 24 de diciembre. Asfura asumirá la Presidencia de la República el próximo 27 de enero.
Durante la entrevista, el mandatario electo fue consultado directamente sobre el indulto otorgado a Hernández y dejó claro que su papel como presidente no incluye interferir en asuntos judiciales
“El indulto es potestad del presidente de Estados Unidos. El expresidente tendrá que evaluar sus problemas. Yo no soy la justicia en Honduras y solo gobernaré el país; la justicia es la que debe resolver esos problemas”, afirmó Asfura.
El presidente electo subrayó que su función será respetar la institucionalidad y garantizar la separación de poderes. “Cada institución debe hacer su trabajo. No debe haber intromisión y cada poder debe respetarse”, agregó.
Asfura también reveló que tuvo un contacto reciente con la familia del exmandatario. “Hace una semana me habló la exprimera dama Ana García para saludarme. Él felicitó mi trabajo y le dije que su familia estuviera bien. No me toca a mí juzgarlo”, señaló.
Juan Orlando Hernández, de 57 años, permanecía recluido en una prisión federal de alta seguridad en Hazelton, Pensilvania, tras haber sido extraditado a Estados Unidos en abril de 2022.
En marzo de 2024 fue sentenciado a 45 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico y armas, además de cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares.
En la entrevista, Asfura también abordó la relación bilateral con Estados Unidos y destacó la importancia estratégica del país norteamericano para Honduras.
“Un tuit del presidente Donald Trump puede significar mucho. Nuestro mayor socio comercial es Estados Unidos. Más del 60 % de nuestras importaciones van hacia ese país y tenemos un TPS que protege a más de 55 mil hondureños”, expresó Asfura.
El presidente electo enfatizó que su gobierno priorizará la relación con Washington en temas clave como empleo, inversión, comercio y migración. “Un gobierno no puede darle trabajo a todo un pueblo; la empresa privada es la que genera empleo, y ahí se recaudan impuestos”, explicó.
Asfura afirmó que Honduras debe enfocarse en los intereses mayores del país, aprovechando oportunidades comerciales y arancelarias que han beneficiado a otros países de la región como El Salvador y Guatemala.
Sobre el respaldo expresado por Donald Trump durante la campaña, Asfura lo calificó como espontáneo y motivador. “Cuando lo vi me impresionó. Mi campaña fue clara: tener una relación cercana con nuestro mayor socio comercial para generar empleo”, dijo.
Finalmente, adelantó que su administración dará prioridad a temas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), las remesas, la migración, la producción nacional y la atracción de inversión estadounidense. “Hablamos con el secretario Marco Rubio y hay muchos temas que debemos tratar. Esperamos tener la oportunidad de visitarlos”, concluyó.