Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto

San Pedro Sula vivió una enorme fiesta este sábado en el duelo entre el Real España vs Choloma. La Máquina festejó a lo grande el día del Amor y la Amistad.
Desde Karaoke, entradas gratis y un inusual concurso con los mejores carteles: te mostramos las mejores imágenes del partido por la jornada 6 del Clausura 2026.
Los aficionados del Real España salieron a disfrutar de una nueva fecha de la Liga Nacional.
El club aurinegro tomó la iniciativa de brindarle una nueva experiencia a sus aficionados, que finalmente se la pasaron muy bien.
"Sábado de despecho en el Morazán", así tituló el club la experiencia de esta noche. Aficionados de todas las edades disfrutaron de las actividades y la entrada gratis al partido.
Las lindas chicas que llegaron para disfrutar del juego ante el Choloma en San Pedro Sula.
Y luego llegó la hora del partido. A partir de las 7:30 PM, Real España y Choloma comenzaron con la acción, en lo que terminó siendo un entretenido duelo.
Apenas en el minuto 5, Daniel Aparicio abrió la lata y puso a ganar a la Máquina con un tanto de cabeza.
Tras el tanto, la visita comenzó a despertar e intentaba inquietar la portería del 'Buba' López hasta que consiguió el empate con un tiro libre de Daniel Rocha, y la complicidad del arquero sampedrano al 36'.
El partido se fue con el empate 1-1 al descanso y las sensaciones estaban a tope. Cabe recordar que el Choloma lucha por la permanencia, mientras que Real España por estar en el liderato del Clausura 2026.
Mientras tanto, en las graderías se disfrutaba del concurso del equipo y de incluir la creatividad de sus aficionados: "Creeme que te fui fiel como le soy fiel a mi Real España", portaba esta hermosa aficionada.
"Perdoname amor. No soy perfecto, soy como el Real España. A veces gano, a veces la cag*, pero siempre luchó hasta el final", fue otro de los virales carteles de los hinchas Aurinegros.
¡Belleza! Esta hermosa aficionada robó suspiros en las graderías del recinto sampedrano.
Ellos disfrutaron del encuentro entre Real España vs Choloma en San Pedro Sula.
Ya para la segunda parte, Eddie Hernández apareció y terminó sentenciando el duelo con un derechazo. El goleador le dio el triunfo a los Aurinegros ante unos maquileros que lucharon hasta el final.
Este hincha aurinegro dio el susto en el Estadio Francisco Morazán.
El hincha se subió al alambrado del recinto ante la expectativa de los que estaban a su alrededor.
Fue ahí cuando llegaron para intentar bajarlo para evitar un golpe.
Afortunadamente, su caída no pasó a más y fue llevado por miembros logísticos de Real España.
Él se lo tomó con mucha alegría mientras los hinchas lo ovacionaban.
Real España se terminó llevando los tres puntos y se afianza en el liderato con 14 puntos.
La Máquina se mantiene invicto en el Clausura 2026 y ahora pone la mirada en el duelo ante LAFC en la Copa de Campeones de la Concacaf.
La decepción del Choloma. Los maquileros se encuentran luchando por la permanencia; en la tabla acumulada son últimos con 14 puntos.
Luego del partido, un futbolista del Real España sorprendió a su pareja con un enorme detalle en el día de los enamorados.
Desde la gradería ella se mostró sorprendida por el regalo de su novio luego del triunfo del Real España.
Las reacciones luego de verlo llegar a la zona donde se encontraba. ¡Qué lindo detalles!
Rápidamente le dio un enorme abrazo y muchos a su alrededor se unieron a la emoción del momento.
Se trata de uno de los goleadores de la noche. Daniel Aparicio sorprendió a su bella pareja Alexandra Fuentes luego del triunfo de su equipo.
¡Qué vivan los novios! La pareja se dio un tremendo beso en el día de los enamorados.
Así se vivió el emotivo momento en las graderías del Estadio Morazán de San Pedro Sula.