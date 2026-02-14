  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto

¡Qué vivan los novios! Futbolista sorprende a su bella novia, tremendo beso, fiesta del Real España en SPS, curiosos mensajes e hincha da el susto.

Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
1 de 30

San Pedro Sula vivió una enorme fiesta este sábado en el duelo entre el Real España vs Choloma. La Máquina festejó a lo grande el día del Amor y la Amistad.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala / Héctor Paz.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
2 de 30

Desde Karaoke, entradas gratis y un inusual concurso con los mejores carteles: te mostramos las mejores imágenes del partido por la jornada 6 del Clausura 2026.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
3 de 30

Los aficionados del Real España salieron a disfrutar de una nueva fecha de la Liga Nacional.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
4 de 30

El club aurinegro tomó la iniciativa de brindarle una nueva experiencia a sus aficionados, que finalmente se la pasaron muy bien.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
5 de 30

"Sábado de despecho en el Morazán", así tituló el club la experiencia de esta noche. Aficionados de todas las edades disfrutaron de las actividades y la entrada gratis al partido.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
6 de 30

Las lindas chicas que llegaron para disfrutar del juego ante el Choloma en San Pedro Sula.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
7 de 30

Y luego llegó la hora del partido. A partir de las 7:30 PM, Real España y Choloma comenzaron con la acción, en lo que terminó siendo un entretenido duelo.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
8 de 30

Apenas en el minuto 5, Daniel Aparicio abrió la lata y puso a ganar a la Máquina con un tanto de cabeza.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
9 de 30

Tras el tanto, la visita comenzó a despertar e intentaba inquietar la portería del 'Buba' López hasta que consiguió el empate con un tiro libre de Daniel Rocha, y la complicidad del arquero sampedrano al 36'.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
10 de 30

El partido se fue con el empate 1-1 al descanso y las sensaciones estaban a tope. Cabe recordar que el Choloma lucha por la permanencia, mientras que Real España por estar en el liderato del Clausura 2026.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
11 de 30

Mientras tanto, en las graderías se disfrutaba del concurso del equipo y de incluir la creatividad de sus aficionados: "Creeme que te fui fiel como le soy fiel a mi Real España", portaba esta hermosa aficionada.

Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
12 de 30

"Perdoname amor. No soy perfecto, soy como el Real España. A veces gano, a veces la cag*, pero siempre luchó hasta el final", fue otro de los virales carteles de los hinchas Aurinegros.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
13 de 30

¡Belleza! Esta hermosa aficionada robó suspiros en las graderías del recinto sampedrano.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
14 de 30

Ellos disfrutaron del encuentro entre Real España vs Choloma en San Pedro Sula.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
15 de 30

Ya para la segunda parte, Eddie Hernández apareció y terminó sentenciando el duelo con un derechazo. El goleador le dio el triunfo a los Aurinegros ante unos maquileros que lucharon hasta el final.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
16 de 30

Este hincha aurinegro dio el susto en el Estadio Francisco Morazán.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
17 de 30

El hincha se subió al alambrado del recinto ante la expectativa de los que estaban a su alrededor.

Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
18 de 30

Fue ahí cuando llegaron para intentar bajarlo para evitar un golpe.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
19 de 30

Afortunadamente, su caída no pasó a más y fue llevado por miembros logísticos de Real España.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
20 de 30

Él se lo tomó con mucha alegría mientras los hinchas lo ovacionaban.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
21 de 30

Real España se terminó llevando los tres puntos y se afianza en el liderato con 14 puntos.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
22 de 30

La Máquina se mantiene invicto en el Clausura 2026 y ahora pone la mirada en el duelo ante LAFC en la Copa de Campeones de la Concacaf.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
23 de 30

La decepción del Choloma. Los maquileros se encuentran luchando por la permanencia; en la tabla acumulada son últimos con 14 puntos.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
24 de 30

Luego del partido, un futbolista del Real España sorprendió a su pareja con un enorme detalle en el día de los enamorados.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
25 de 30

Desde la gradería ella se mostró sorprendida por el regalo de su novio luego del triunfo del Real España.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
26 de 30

Las reacciones luego de verlo llegar a la zona donde se encontraba. ¡Qué lindo detalles!
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
27 de 30

Rápidamente le dio un enorme abrazo y muchos a su alrededor se unieron a la emoción del momento.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
28 de 30

Se trata de uno de los goleadores de la noche. Daniel Aparicio sorprendió a su bella pareja Alexandra Fuentes luego del triunfo de su equipo.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
29 de 30

¡Qué vivan los novios! La pareja se dio un tremendo beso en el día de los enamorados.
Futbolista sorprende a su bella novia, beso, fiesta del Real España y susto
30 de 30

Así se vivió el emotivo momento en las graderías del Estadio Morazán de San Pedro Sula.
Cargar más fotos