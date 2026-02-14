Revolución en Real Madrid: cracks regresan y agitará el mercado con seis fichajes

Buscan agitar el mercado. El Real Madrid ya pone la mirada en la siguiente ventana de fichajes y estaría preparando hasta seis fichajes para reforzarse de cara a la temporada 2026-2027: ¡Dos regresan!
Luego de los altibajos sufridos en la etapa de Xabi Alonso, la "Casa Blanca" quiere evitar un nuevo fracaso y volver a su mejor versión.
Si bien es cierto, el Real Madrid se ha decantado en los últimos mercados de fichajes por ser más cauteloso y confiar en el actual plantel.
Sin embargo, esa estrategia también le ha salido caro debido a las múltiples bajas que ha sufrido a lo largo de la temporada. Algunas de ellas de figuras que se colocaban como principales en el esquema del equipo.
De la mano de Álvaro Arbeloa, la institución blanca espera mejorar en rendimiento a lo hecho por Xabi, pero lo que sí está claro es que el siguiente mercado de fichajes se intentará reforzar, esto según lo informa diario Sport.
En primera instancia, el club quiere blindar la zona defensiva. David Alaba y Antonio Rüdiger parten como los hombres de experiencia en la defensiva, pero el alemán parece tener más posibilidades de continuar con Real Madrid.
Es por ello que aparece el nombre de Ibrahima Konaté. El actual jugador del Liverpool se ha mantenido en el radar de la institución blanca y, por su puesto, sigue en el punto de mira para reforzar al equipo.
Konaté está volviendo a demostrar su mejor versión en Inglaterra; el francés se ha llevado comentarios positivos tras sus últimas actuaciones con los 'Reds'.
En esa misma zona, otro de los refuerzos que suena es Jacobo Ramón, juvenil que es visto como una alternativa de menor coste.
Ante una posible salida de Dani Carvajal, el club vería con buenos ojos la incorporación del canterano David Jiménez, quien aparece como una opción viable. Sin embargo, de apostar por algo más, se irá al mercado de fichajes en busca de un lateral derecho.
Ahora bien, el Real Madrid también planea buscar un organizador y luego de la fallida misión por fichar a Zubimendi cuando estaba Xabi Alonso, el club ha puesto los ojos en el neerlandés de 20 años, Kees Smit.
El juvenil ha causado sensación y “casi todos los grandes clubes de Europa están interesados” tras sus actuaciones con el AZ Alkmaar.
El Real Madrid también tiene dos regresos previstos. El primero de ellos es Endrick: el joven brasileño se fue en el mercado de invierno tras los pocos minutos que tenía con Xabi Alonso.
Endrick arribó al Olympique Lyon y desde su llegada ha estado en racha de goles. Su buena actuación con el equipo de Francia le permite volver a la institución blanca con mayor protagonismo.
Asimismo, el Real Madrid tiene contemplado el regreso de Nico Paz, otro de los juveniles que está brillando con el Como de la Serie A.
El club ejecutará la opción de recompra sobre el mediapunta por 9 millones de euros e incluso se analiza aumentar el valor debido a la buena relación entre ambas instituciones.
El Real Madrid sigue atravesando una montaña rusa de emociones y planea varios fichajes para encarar la próxima temporada.