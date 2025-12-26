Parado sigue el escrutinio especial de alcaldías y diputados

Tegucigalpa, Honduras.

Aunque la atención nacional e internacional se centró en la elección presidencial, los hondureños también eligieron 128 diputados al Congreso Nacional, 298 alcaldes y sus respectivas corporaciones municipales; sin embargo, a casi un mes de los comicios, el CNE aún no ha concluido la declaratoria oficial en todos los niveles, especialmente en diputaciones y alcaldías donde el escrutinio especial no ha empezado.

Con los plazos ajustados y miles de actas por revisar, la confianza en el proceso electoral dependerá de la transparencia y diligencia con que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejecute la revisión de inconsistencias. Mientras tanto, el país observa con atención cómo se cierran los últimos capítulos de un proceso marcado por la competencia ajustada y la necesidad de garantizar que cada voto sea contado correctamente.

Las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre marcaron un punto de inflexión en la historia política reciente de Honduras. La contienda presidencial , una de las más reñidas de las últimas décadas, mantuvo en vilo al país durante semanas, en un proceso electoral caracterizado por retrasos, fallas técnicas y un escrutinio extendido que aún no concluye por completo.

Hasta el jueves en horas de la tarde, representantes del Partido Nacional y Liberal estaban listos para verificar más de 300 actas pendientes a nivel presidencial, mientras que Libre se encontraba a la espera de indicaciones, provocando una paralización parcial del escrutinio especial durante dos días consecutivos.

Se espera que una vez finalice el escrutinio del espacio presidencial, se pueda continuar al nivel electivo de diputados y posteriormente alcaldes, aunque la urgencia parte de que el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para emitir la declaratoria de todos lo niveles.

El mayor número de inconsistencias de las elecciones generales de este año se registra en los niveles municipales y de diputados. En Tegucigalpa, por ejemplo, existen 492 actas con irregularidades, mientras que en otros departamentos las cifras también son significativas: Francisco Morazán (1,451), Cortés (1,376), Choluteca (457), Valle (184), El Paraíso (489), La Paz (271) y Comayagua (491). En total, serían alrededor de 5,000 actas con inconsistencias a nivel de diputados.

Según los datos preliminares, el Congreso Nacional quedará conformado de la siguiente manera: Partido Nacional, 49 curules; Partido Liberal, 41 curules; Libre, 35 curules; Pinu, dos curules; Democracia Cristiana, un escaño.

Este reparto confirma un Congreso sin mayorías absolutas, donde la negociación política y los acuerdos entre bancadas serán determinantes para impulsar reformas y garantizar estabilidad institucional.

En el ámbito municipal, el Partido Nacional emerge como la fuerza con mayor presencia territorial. Los cómputos preliminares indican que lidera o ha ganado en al menos 153 municipios, superando a las demás fuerzas políticas.

Entre los municipios donde el nacionalismo mantiene ventaja o ya se perfila como ganador se encuentran Tela (Atlántida), Omoa (Cortés), Choluteca (Choluteca), Siguatepeque (Comayagua), Gracias (Lempira), Intibucá (Intibucá), Yoro y Olanchito (Yoro). En otras localidades como Brus Laguna (Gracias a Dios) y Dolores (Ocotepeque), la diferencia con el Partido Liberal es mínima, manteniendo el resultado en suspenso.

El Partido Liberal de Honduras se posiciona como la segunda fuerza municipal, con alrededor de 73 alcaldías ganadas o en liderazgo preliminar. Destacan municipios estratégicos y de alto peso político y económico.

En San Pedro Sula, el alcalde Roberto Contreras encabeza los resultados con una amplia ventaja, prácticamente asegurando su reelección.

En La Ceiba (Atlántida), el liberal Bader Abraham Dip Alvarado lidera, mientras que en Comayagua, Carlos Miranda mantiene la delantera.

También se reportan ventajas liberales en Santa Rosa de Copán, La Paz, Roatán y El Paraíso, consolidando la presencia del partido en zonas urbanas y turísticas iimportantes.

Aunque Libre fue la tercera fuerza en la elección presidencial, el partido oficialista hasta enero de 2026 logró victorias importantes en algunas regiones, especialmente en el oriente y nororiente del país.

Entre los municipios donde Libre casi lidera o ha ganado se encuentran Puerto Lempira (Gracias a Dios) y varios municipios de Olancho, como Gualaco, Guata, Jano, La Unión, Mangulile, San Francisco de la Paz, Manto, Silca y Santa María del Real. El partido enfrenta una contracción de su base municipal, con disputas cerradas frente al Partido Nacional en localidades como Goascorán (Valle), San Miguelito y Tegucigalpa (Francisco Morazán).

A nivel departamental, los resultados legislativos muestran una distribución equilibrada entre las principales fuerzas políticas.

En Atlántida, los ocho diputados se reparten entre el Partido Liberal, el Partido Nacional y Libre. El Partido Liberal logra varias curules con figuras como Alfonzo Ordóñez Rodríguez, Alejandro Antonio Canelas y José Domingo Henríquez, mientras que el Partido Nacional también asegura espacios legislativos con candidatos como Marco Antonio Midence y David Sanin Manaiza.

Por su parte, Libertad y Refundación obtiene representación a través de legisladores como Enrique Alejandro Matute y Óscar Ariel Montoya, confirmando un reparto plural del poder legislativo en este departamento.

El caso de Cortés, el departamento con mayor peso legislativo (20 diputados), muestra una fuerte pluralidad. El Partido Liberal encabeza con figuras como Carlos Roberto Umaña y Gloria Yasmin Meza, seguido por el Partido Nacional con José Jaar Mudenat, Roberto Enrique Cosenza y Daisy María Andonie López; y escasamente Libre, con candidatas como Linda Frances Donaire Portillo y Scherly Melissa Arriaga, lo que anticipa intensos debates parlamentarios.

En Choluteca, donde están en disputa nueve curules, los resultados preliminares muestran una distribución similar entre las principales fuerzas políticas. El Partido Nacional se posiciona con diputados como Diler Mauricio Martínez Hernández y Javier Alejandro Mendieta, mientras que el Partido Liberal logra representación con Yury Cristhian Sabas Gutiérrez y Alex Remberto Ordóñez. A su vez, Libre consolida presencia legislativa con Luis Enrique Ortega Sánchez y Nidia Gissela Castillo Fúnez, reflejando una contienda altamente competitiva en la zona sur del país.

En el departamento de Colón, que elige cuatro diputados, el reparto legislativo preliminar también involucra a los tres partidos mayoritarios. El Partido Nacional obtiene curules con Juan Alberto Sauceda Cardona y Ariana Melissa Banegas, mientras que Libre logra una diputación a través de Marco Aurelio Maradiaga Molina.

El Partido Liberal, por su parte, asegura representación con Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez, manteniendo su presencia en este departamento del litoral atlántico.

En Comayagua, donde se eligen siete diputados, la distribución preliminar indica presencia de las principales fuerzas políticas. El Partido Liberal logra una curul con Ronald Edgardo Panchamé Urquía, mientras que el Partido Nacional y Libre también aseguran al menos un espacio cada uno, destacando nombres como Javier Adolfo Miralda Villalobos, lo que confirma un equilibrio político en la región central del país.

En cuanto a otros departamentos, los informes preliminares del Consejo Nacional Electoral confirman que en casi todos los departamentos del país hay diputados electos o virtuales del Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, distribuidos de manera proporcional, sobre todo entre los primeros dos, según la votación obtenida en cada circunscripción.