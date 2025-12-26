Honduras entra en nueva etapa política tras declaratoria presidencial

En un <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/elecciones-honduras-2025/cne-proclama-nasry-asfura-ganador-elecciones-presidenciales-2025-KM28717973" target="_blank">proceso electoral</a> que ha generado incertidumbre, controversia y agudas tensiones políticas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró en la tarde del 24 de diciembre al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como <b>presidente electo</b> tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025.Según la certificación oficial del CNE en ese momento, Asfura obtuvo 40.27% de votos, superando por estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó 39.53% del total de la declaratoria.El desenlace, con margen inferior al 1% de diferencia, marca una de las contiendas más reñidas de la historia política reciente en Honduras.El escrutinio electoral, que aún no ha terminado, ha estado marcado por múltiples denuncias de irregularidades, demoras en la contabilización de actas y tensiones entre partidos políticos, lo que ha generado un ambiente de escepticismo y polarización.