Honduras entra en nueva etapa política tras declaratoria presidencial

Tegucigalpa, Honduras.

En un proceso electoral que ha generado incertidumbre, controversia y agudas tensiones políticas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró en la tarde del 24 de diciembre al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura, como presidente electo tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre de 2025. Según la certificación oficial del CNE en ese momento, Asfura obtuvo 40.27% de votos, superando por estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó 39.53% del total de la declaratoria. El desenlace, con margen inferior al 1% de diferencia, marca una de las contiendas más reñidas de la historia política reciente en Honduras. El escrutinio electoral, que aún no ha terminado, ha estado marcado por múltiples denuncias de irregularidades, demoras en la contabilización de actas y tensiones entre partidos políticos, lo que ha generado un ambiente de escepticismo y polarización.

La declaración de Asfura como presidente electo fue aprobada por el CNE, aunque la oposición, encabezada por Nasralla y sectores del Partido Libre, advirtió que el conteo de actas con irregularidades aún no había concluido en su totalidad, y anunció recursos legales para impugnar el resultado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A pesar de estas advertencias, la certificación otorgada por el CNE establece que Asfura asumirá su mandato el 27 de enero de 2026, sucediendo a la actual presidenta Xiomara Castro. Tras la proclamación, Nasry Asfura se pronunció de inmediato a través de sus redes sociales y en un mensaje público dirigido a la nación. En sus primeras palabras, Asfura agradeció la labor del órgano electoral y afirmó estar listo para asumir el reto de gobernar el país. En su mensaje escribió: “Honduras, ya tenemos la declaratoria oficial del CNE, reconozco la gran labor realizada por las consejeras y todo el equipo que llevó a cabo el desarrollo de las elecciones. Honduras, estoy preparado para gobernar, no te voy a fallar ¡Dios Bendiga Honduras!”.

" “Felicitamos a titoasfura, a diputados y alcaldes electos, por esta victoria democrática” Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras

Además, en su primer pronunciamiento como presidente electo, emitido la noche del 24 de diciembre en plena Nochebuena, Asfura llamó a la unidad, reeconciliación y paz nacional. Utilizó el simbolismo de la fecha para hacer un llamado a superar las divisiones políticas: “Honduras, en Nochebuena celebramos el nacimiento de Jesús, el Príncipe de la Paz, y su llegada nos recuerda que el amor es más poderoso que cualquier división”. La declaración del CNE no solo ha tenido impacto en Honduras, sino también en la arena internacional, donde diversos gobiernos y organismos han emitido pronunciamientos reconociendo la declaratoria del CNE y extendiendo felicitaciones a Asfura por su elección como presidente de la República.

Entre los países que han expresado su reconocimiento está Estados Unidos, cuyo secretario de Estado afirmó que “el pueblo hondureño se ha pronunciado” y felicitó a Asfura, además de manifestar el deseo de fortalecer cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y desarrollo. Un grupo de ocho países latinoamericanos, que en conjunto felicitaron a Asfura y manifestaron su intención de trabajar en temas de comercio, seguridad y fortalecimiento democrático, fueron Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Otros gobiernos, como el del Reino Unido y la Unión Europea también han emitido mensajes de felicitación y expresado interés en profundizar relaciones bilaterales y de cooperación con el próximo gobierno hondureño. El Gobierno de Uruguay felicitó el jueves a Asfura y expresó su voluntad de trabajar para seguir profundizando las positivas relaciones bilaterales. Los principales partidos de la derecha y ultraderecha española felicitaron a Asfuray el Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó “su total disposición” a continuar trabajando con el pueblo y el Gobierno del país. Dos hijos del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple condena por golpismo, felicitaron al mandatario electo hondureño, cuya victoria consideran que fortalecerá “el movimiento de la derecha en América Latina”. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó que “toma nota de la declaración, pero “lamenta que aún no se haya completado el recuento total de votos”, y expresó su disposición a colaborar con Honduras para apoyar una transferencia de poder pacífica y conforme a la ley.

La presidenta Xiomara Castro dijo que no estará en el poder “ni un día más, ni un día menos”, de los cuatro años de su mandato que se cumplirán el 27 de enero de 2026. “Estaré informando en los próximos días sobre el cierre del año 2025 y la transición del Gobierno”, subrayó la mandataria en mensaje de Navidad a hondureños, grabado en vídeo y difundido por Casa Presidencial.