X sufre caída global y deja sin servicio a miles de usuarios

Nueva York, Estados Unidos

Usuarios a nivel global reportaron la mañana de este lunes 16 de febrero fallas en la red social X (antes Twitter), luego de que la plataforma presentara problemas para cargar contenido tanto en su versión web como en la aplicación móvil.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las primeras notificaciones de interrupciones comenzaron a las 7:05 a. m., mientras que el punto más alto de reportes se registró a las 7:20 a. m., cuando decenas de usuarios informaron dificultades para actualizar el feed y visualizar publicaciones.