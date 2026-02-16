  1. Inicio
X sufre caída global y deja sin servicio a miles de usuarios

Usuarios reportan fallas en X este 16 de febrero. La interrupción inició a las 7:05 a. m.

La plataforma de X sufre caída global este 16 de febrero.
Nueva York, Estados Unidos

Usuarios a nivel global reportaron la mañana de este lunes 16 de febrero fallas en la red social X (antes Twitter), luego de que la plataforma presentara problemas para cargar contenido tanto en su versión web como en la aplicación móvil.

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, las primeras notificaciones de interrupciones comenzaron a las 7:05 a. m., mientras que el punto más alto de reportes se registró a las 7:20 a. m., cuando decenas de usuarios informaron dificultades para actualizar el feed y visualizar publicaciones.

Entre los principales inconvenientes señalados se encuentran lentitud en la carga de contenido, errores al actualizar la línea de tiempo y fallas intermitentes en el acceso a cuentas.

Hasta el momento, la empresa propietaria de la red social no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas de la interrupción.

Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

