Bukele anuncia la mayor incautación de droga en la historia de El Salvador

San Salvador, El Salvador.

La Marina de El Salvador incautó 6,6 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico, a más de 700 kilómetros de la costa del país centroamericano, según informó la noche del domingo el presidente Nayib Bukele, quien destacó que se trata del decomiso "más grande de la historia" de este país.

"Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador", publicó Bukele en X y detalló que la droga tendría un valor de 165 millones de dólares.

Agregó que el cargamento fue localizado a 380 millas náuticas (703,7 kilómetros) al suroeste de la costa salvadoreña, donde "se interceptó el buque de apoyo multipropósito" FMS EAGLE, de 54 metros de largo, registrado bajo bandera de Tanzania (África).