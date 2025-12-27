Hondureña choca con auto que resultó ser de la Patrulla Fronteriza en Luisiana

Una hondureña podría enfrentar un proceso de deportación luego de chocar contra una patrulla del Gobierno de Estados Unidos.
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, confirmó que la hondureña impactó contra agentes de inmigración.
Bovino, quien en los últimos días ha publicado videos muy cercanos con la población, contó que la dama hondureña no hizo el alto.
El incidente ocurrió cuando la conductora impactó su automóvil contra una unidad empleada en la Operación Catahoula Crunch, una acción encabezada por la Patrulla Fronteriza en esa zona del estado.
Así quedó el carro de la hondureña tras chocar con la patrulla.
De acuerdo con las autoridades, la mujer se encontraba en situación migratoria irregular en el país.
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, confirmó el hecho a través de un comunicado público, en el que señaló que la conductora fue puesta bajo custodia tras el choque.
Bovino agregó que no se reportaron personas heridas como resultado del accidente y que la mujer fue detenida por las autoridades federales para continuar con el proceso correspondiente.
“Una conductora se pasó un semáforo en rojo en Slidell, Luisiana, y chocó accidentalmente con un vehículo utilizado en la Operación Catahoula Crunch”, indicó el funcionario.El vehículo oficial se encontraba en funciones al momento del impacto.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre la identidad de la detenida ni sobre los cargos específicos que enfrentará la hondureña, cuyo nombre no ha sido revelado.