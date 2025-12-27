Tras discusión, guardia mata a ciudadano estadounidense en gasolinera de Choloma

Como Carlos Andrés Reyes, de 47 años, fue identificado el hombre que perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta por parte de un guardia de seguridad, luego de una fuerte discusión ocurrida en una gasolinera de Choloma, cerca del expeaje del norte de San Pedro Sula.
El hecho se registró en una estación de servicio ubicada a un costado del bulevar del norte, cerca del peaje, donde, según información preliminar, la víctima sostuvo un altercado con el guardia asignado al lugar.
Durante la confrontación, el guardia habría accionado su arma de fuego, causando heridas mortales a Reyes, quien era ciudadano americano.
Personal de emergencia llegó al sitio, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. Agentes policiales acordonaron la escena mientras equipos de Medicina Forense realizaron el levantamiento del cuerpo.