Tras discusión, guardia mata a ciudadano estadounidense en gasolinera de Choloma

Choloma, Cortés

Como Carlos Andrés Reyes, de 47 años, fue identificado el hombre que perdió la vida tras recibir un disparo de escopeta por parte de un guardia de seguridad, luego de una fuerte discusión ocurrida en una gasolinera de Choloma, cerca del expeaje del norte de San Pedro Sula.

El hecho se registró en una estación de servicio ubicada a un costado del bulevar del norte, cerca del peaje, donde, según información preliminar, la víctima sostuvo un altercado con el guardia asignado al lugar.