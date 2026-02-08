Seattle Seahawks se venga de New England Patriots en el Super Bowl de Bad Bunny

San Francisco, Estados Unidos.

Los Seattle Seahawks se vengaron este domingo de los New England Patriots y les doblegaron con un sólido 13-29 en el Super Bowl LX del Levi's Stadium de Santa Clara para conquistar su segundo trofeo Vince Lombardi, en una tarde en la que el ritmo lo puso Bad Bunny en un histórico espectáculo del descanso. Cinco goles de campo transformados por Jason Myers, un récord absoluto en el Super Bowl, un pase de 'touchdown' del 'quarterback' Sam Darnold a AJ Barner y una anotación de Uchenna Nwosu tras pérdida de Drake Maye entregaron al equipo de Mike Macdonald el título de la NFL tras una temporada en la que rozó la perfección. Los Seahawks se tomaron la venganza más dulce en Santa Clara frente a unos New England Patriots que hace once años les negaron el título en el Super Bowl de Phoenix.

La mención de Honduras en el show de medio tiempo de Bad Bunny🥹🇭🇳 pic.twitter.com/SkJDwVeSty — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) February 9, 2026

Fue el Super Bowl soñado por los Seahawks, ya que dominó de principio a fin con sus armas favoritas. Su defensa, apodada 'Dark Side', emuló las gestas de la 'Legion of Boom' campeona en 2014 ante los Denver Broncos y anuló por completo a Drake Maye y los Patriots. Kenneth Walker arrasó por tierra y el pateador Jason Myers estuvo contundente con cinco de cinco en sus goles de campo. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Myers rompió el récord de 'field goals' anotados en un Super Bowl y también el de puntos en una temporada (206) para unos Seahawks que culminaron un año sobresaliente. El 'quarterback' Sam Darnold se coronó campeón de la NFL en su primer año en Seattle y se reivindicó después de salir por la puerta de atrás de los Minnesota Vikings. Acabó con 202 yardas lanzadas un un pase de anotación y tuvo como gran aliado a un espectacular Kenneth Walker. El 'running back' recorrió 135 yardas con 27 carreras y fue de los pocos en encontrar luz en la defensa de los Patriots en la primera mitad para poner el partido cuesta abajo. Drake Maye, el segundo mariscal de campo más joven en jugar un Super Bowl, pagó la tensión. Fue interceptado dos veces y sumó sus 202 yardas y sus dos pases de anotación solo en el tramo final del partido, con los Patriots ya sin opciones de victoria.

Día grande en Santa Clara

Fue un día inmejorable para jugar al fútbol americano en Santa Clara. Con 18 grados centígrados de temperatura y sol, el Levi's Stadium albergó un duelo entre la mejor defensa de la liga, la de los Seahawks, contra la segunda mejor ofensiva, la de los Patriots. Y el partido estuvo muy tenso, bloqueado, con la defensa de Seattle presionando de forma constante a Maye. Sam Darnold se atrevió más que Maye, aunque la diferencia no la marcaron sus pases, sino la potencia por tierra de Kenneth Walker y el pie de Jason Myers. El primer drive de los Seahawks acabó con su gol de campo desde las 33 yardas para subir el 0-3 al luminoso. Walker fue casi el único en encontrar luz en la defensa de los Patriots. Dos carreras, de 20 y 29 yardas, destrozaron a los Pats y abrieron el camino para el segundo de los tres 'field goals' anotados por Myers. El 0-9 de la primera mitad reflejaba la clara superioridad de los Seahawks. Los Patriots tan solo consiguieron cuatro primeros down en la primera mitad. Maye conectó seis de sus once pases y su equipo solo pudo sumar 51 yardas en dos cuartos muy bloqueados que dejaban el partido en el carril favorito de Seattle.

El ritmo lo pone Bad Bunny

El encargado de dar ritmo al partido de Santa Clara fue el protagonista del espectáculo del descanso, Bad Bunny. La estrella puertorriqueña llevó al escenario más importante del mundo del deporte un repertorio completamente en español, algo nunca visto en los 60 años de historia de la gran final de la NFL, e hizo bailar a los más de 68.000 espectadores, de decenas de nacionalidades distintas. Cantó, bailó y divirtió también a la larga lista de famosos presentes en el Levi's Stadium, entre ellos el extenista suizo Roger Federer, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y los actores Kevin Costner y Adam Sandler.

Fiesta de los Seahawks