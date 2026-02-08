Super Bowl LX: A qué hora saldrá Bad Bunny, altos precios de entradas y datos curiosos

Estados Unidos.

Pocos en New England imaginaban que su equipo pudiera volver tan rápido al escenario de un Super Bowl, después del dejar en la franquicia hueco por las salidas de Tom Brady en 2020 y de Bill Belichick en 2024.

Por primera vez en cuatro años Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs no forman parte de la gran final de la NFL , pero Seahawks y Patriots se ganaron el derecho a jugar el trofeo Vince Lombardi en Santa Clara con unas defensas feroces y dos ' quarterback', Sam Darnold y Drake Maye, decididos a hacerse un hueco en el Olimpo del fútbol americano.

Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo una temporada de después en el Super Bowl de Santa Clara, en un choque entre potencias de la NFL que medirá a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey del fútbol americano.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

El precio de las entradas para el Super Bowl oscila entre los 3.100 y más de 18.000 dólares cuando falta un día para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se midan en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

El asiento más barato para ver la gran final del fútbol americano, y el espectáculo del descanso de Bad Bunny, se vende por 3.100 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3.600, pero los asientos 'VIP' y los de los mejores sectores del Levi's Stadium aumentaron unos 2.000 dólares este sábado, hasta alcanzar los 18.600 dólares.

EL ESPECTÁCULO DE BAD BUNNY

Bad Bunny subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU. en la era más radical del Gobierno de Donald Trump.

El artista puertorriqueño aterriza en esta cita en su mejor momento: coronado como el ícono cultural de la década y arrastrando todavía el triunfo de los Grammy, donde hizo historia al conquistar el galardón más prestigioso con un álbum íntegramente en español y ofrecer uno de los discursos de denuncia más poderosos de la industria.

La rapera Cardi B es la artista invitada que más desean los aficionados de la NFL para acompañar a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, según una encuesta realizada por el portal Vegas Insider.

El sondeo se realizó entre más de 3.000 seguidores del fútbol americano en Estados Unidos, y también posicionó la colaboración del puertorriqueño con la cantante de ascendencia dominicana 'I Like It', como el tema más deseado para la noche en la que se enfrentarán los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Cardi B acaparó el 33 % de los votos como la opción preferida para compartir escenario con Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, seguido de Drake con el 21 %, y Marc Anthony con el 14 %.

¿A QUÉ HORAS CANTARÁ BAD BUNNY?

Se calcula que el show de medio tiempo se llevará a cabo entre las 7:00 pm y las 7:30 pm hora de Honduras, una vez concluida la primera mitad del juego. Este horario no es completamente exacto, sino proyecciones basadas en la programación tradicional del Super Bowl.

DATOS CURIOSOS

El Super Bowl LX marcará un hito para la comunidad latina en la NFL. Por primera vez, un equipo contará con tres jugadores de origen latino en su plantilla: los New England Patriots, representados por el colombiano Christian González , el venezolano Andy Borregales y el panameño Jaylinn Hawkins

Por su parte, los Seattle Seahawks también aportan presencia latina con Julian Love y Elijah Arroyo, ambos con raíces mexicanas.