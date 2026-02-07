  1. Inicio
  2. · Deportes

Super Bowl LX: precios de las entradas alcanzan grandes cifras

A un día del Super Bowl, los precios de los boletos para la gran final del fútbol americano en el Levi’s Stadium de Santa Clara se disparan.

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 19:58 -
  • Agencia EFE
Super Bowl LX: precios de las entradas alcanzan grandes cifras
Estados Unidos.

El precio de las entradas para el Super Bowl oscila entre los 3.100 y más de 18.000 dólares cuando falta un día para que los New England Patriots y los Seattle Seahawks se midan en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

El asiento más barato para ver la gran final del fútbol americano, y el espectáculo del descanso de Bad Bunny, se vende por 3.100 dólares en la plataforma de venta en línea VividSeats.

Este precio ha bajado ligeramente en las últimas 24 horas, cuando las entradas más baratas se vendían por 3.600, pero los asientos 'VIP' y los de los mejores sectores del Levi's Stadium aumentaron unos 2.000 dólares este sábado, hasta alcanzar los 18.600 dólares.

Los fans quieren que Cardi B acompañe a Bad Bunny en el Super Bowl

Por las calles de San Francisco, donde la NFL colocó su cuartel general este fin de semana, sigue la fiesta con eventos especiales en varias zonas de la ciudad, desde la céntrica Union Square hasta el Fisherman's Wharf.

Música, activaciones y artistas animan las horas previas a la gran final del fútbol americano, que alcanza este año su edición número 60. EFE

El Fenómeno Bad Bunny: El español como el nuevo idioma del Super Bowl

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias