Trump tras reunión con Asfura: “Fortaleceremos la seguridad e inversión entre Honduras y USA"

Florida, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su red social Truth Social que sostuvo una reunión con el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en Mar-a-Lago, Florida.

Trump en su publicación destacó que fue un honor haber apoyado la campaña de Asfura y aseguró que, tras su respaldo, el mandatario hondureño obtuvo la victoria electoral. “Tuvimos una reunión muy importante con mi amigo y el presidente de Honduras, Nasry Asfura”, escribió.

"Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘América Primero’. Tenemos una estrecha alianza en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos cárteles y narcotraficantes, y deportando a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de los Estados Unidos", destacó.

Asimismo, indicó que abordaron temas de inversión, comercio y desarrollo económico entre Honduras y Estados Unidos, resaltando el compromiso de Asfura con el bienestar del pueblo hondureño.

Trump concluyó su mensaje expresando su deseo de volver a recibir al mandatario hondureño en territorio estadounidense y felicitándolo por su reciente victoria electoral.