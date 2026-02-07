  1. Inicio
  2. · Honduras

Trump tras reunión con Asfura: “Fortaleceremos la seguridad e inversión entre Honduras y USA"

Trump afirmó que comparte con el presidente Nasry Asfura los valores de “América Primero” y una alianza en seguridad para combatir cárteles, narcotráfico y pandillas.

Trump tras reunión con Asfura: “Fortaleceremos la seguridad e inversión entre Honduras y USA

Donald Trump en su publicación destacó que fue un honor haber apoyado la campaña de Nasry Asfura y aseguró que, tras su respaldo, el mandatario hondureño obtuvo la victoria electoral.

 Foto: Cortesía
Florida, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de su red social Truth Social que sostuvo una reunión con el presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, en Mar-a-Lago, Florida.

Trump en su publicación destacó que fue un honor haber apoyado la campaña de Asfura y aseguró que, tras su respaldo, el mandatario hondureño obtuvo la victoria electoral. “Tuvimos una reunión muy importante con mi amigo y el presidente de Honduras, Nasry Asfura”, escribió.

"Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘América Primero’. Tenemos una estrecha alianza en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos cárteles y narcotraficantes, y deportando a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de los Estados Unidos", destacó.

Asimismo, indicó que abordaron temas de inversión, comercio y desarrollo económico entre Honduras y Estados Unidos, resaltando el compromiso de Asfura con el bienestar del pueblo hondureño.

Trump concluyó su mensaje expresando su deseo de volver a recibir al mandatario hondureño en territorio estadounidense y felicitándolo por su reciente victoria electoral.

Mensaje íntegro de Trump traducido al español

“Hoy tuve una reunión muy importante con mi amigo y el presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida.

Fue un gran honor apoyar la campaña de Tito. Una vez que le di mi fuerte respaldo, ¡ganó su elección!

Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de ‘América Primero’. Tenemos una estrecha alianza en materia de seguridad, trabajando juntos para combatir a los peligrosos cárteles y narcotraficantes, y deportando a migrantes ilegales y miembros de pandillas fuera de los Estados Unidos.

Hablamos de muchos otros temas, incluyendo la inversión y el comercio entre nuestros dos países. Él ama al pueblo de Honduras y está enfocado en su salud, bienestar, educación y prosperidad económica.

Espero dar la bienvenida nuevamente al presidente Asfura en los Estados Unidos.

Tito: ¡Felicitaciones por tu gran victoria!

PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias