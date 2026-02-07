Francis Hernández relata cómo se dio su llegada a la 'H'; ¿fecha para el DT?

San Pedro Sula, Honduras.

El nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, aseguró que uno de sus principales objetivos es construir un proyecto sólido y a largo plazo que deje un legado en el fútbol nacional. El dirigente explicó que su meta es modernizar el departamento de selecciones, crear áreas de apoyo para el crecimiento del jugador y aplicar parte de la metodología que conoció durante su etapa en la Federación Española, donde trabajó en la creación de modelos de juego, perfiles por posición y estructuras de scouting y desarrollo. Además, confirmó que ya analizan más de cinco hojas de vida para elegir al nuevo seleccionador, buscando un entrenador que comprenda el proyecto, trabaje de forma colaborativa y se adapte a una metodología común para todas las selecciones.

Hernández también se refirió al perfil humano y profesional que pretende integrar en la Bicolor, señalando que las puertas estarán abiertas para todos los que estén preparados, incluidos exjugadores que puedan aportar al proceso, siempre que cumplan con la capacitación necesaria. Asimismo, reconoció que la Federación necesita fortalecer su estructura, mejorar herramientas de trabajo y generar mejores condiciones para el desarrollo del jugador hondureño, al tiempo que destacó la importancia de involucrarse con la Liga Nacional y todos los actores del fútbol para impulsar un crecimiento integral que permita competir mejor a nivel internacional.

Entrevista exclusiva con Francis Hernández

Háblenos un poco de su recorrido, ¿quién era Francis Hernández antes de venir a Honduras? Es una persona que se ha tratado de formar, de desempeñar la labor que he desarrollado en la Federación de Fútbol de España. Ahora tenemos el placer de poder desarrollar esa misma labor en Honduras. Anteriormente tuve una empresa de Gestión de Eventos, Dirección Deportiva. También jugué profesionalmente al fútbol. Estuve dos y medio en el Valencia. Luego hice diversas carreras en mi país. En el Granada pude desarrollar mis últimos años. En los treinta años decidí parar por las lesiones. Se da este paso por la Selección Española, ¿cómo puede catalogar este proceso con España? Es un proceso maravilloso, más por la palabra clave del proceso, esa fue la clave de todo el proceso. Tratamos de crear un modelo de juego, un perfil de jugador por posición. Una metodología técnico-táctica, creación de departamentos de tutoría, de psicología, scouting nacional e internacional. Hicimos muchas cosas desde la división deportiva. Compartió con jugadores importantes de la actualidad como Cubarsí, Huijsen, entre otros Sí, tuvimos la oportunidad de tener una relación deportivo con Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, Ansu Fati. Jugadores que han sido y son importantes por la Selección Española. Yo he tratado de ser muy cercano a ellos, ser una persona normal, aportarle desde mi posición. Lógicamente no tengo un día a día con ellos, pero cada vez que tengo una oportunidad con ellos el trato mutuo es mucho más. ¿Cómo va a ser esta nueva etapa con la Federación de Honduras? Voy a entender el contexto federativo de Honduras. Creo que tengo un conocimiento integral del fútbol hondureño, me queda mucho por aprender. Voy a tratar de nutrirme de todos los federativos que hay en Honduras. A partir de ahí voy a tratar de marcar mi impronta, lo que en todos estos años me ha funcionado y tratar de aportar mi granito de arena en ese sentido. Quiero construir el proyecto desde cero, minimizar lo que no podemos controlar. En ese sentido, lo tengo claro, voy a tratar de hacerlo y a las posibilidades que tenemos. ¿Qué ha estudiado del futbolista hondureño? He visto algunas cosas, partidos de clubes, de la selección en el corto pasado. Creo que hay muchas posibilidades a nivel de riqueza de jugador. Me llama la atención que hay potencial de jugadores por fuera. Trataremos de aportarle herramientas a todos y cada uno de los jugadores para que crezcan profesionalmente. Queremos conseguir los objetivos que queremos. ¿Puntualmente, de qué jugadores me habla? No quiero dar nombres en estos momentos. Hablo en general, hablo de algo que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención que hay buenos defensores del área propia. Me han llamado la atención que hay puntas potentes. Hay muchas cuestiones positivas y que tenemos que intentar explotar para que rindan a nivel individual y nos sirvan a nivel colectivo. ¿Dónde estaba usted cuando recibió el llamado de la Federación? ¿Quién lo llamó? Fue el presidente Jorge Salomón. Ese día concretamente estaba en mi casa. Fue una llamada y contacto que se hizo más cercano. Primero fue por videoconferencia y luego fue con un viaje a Honduras para conocernos personalmente. Yo le dije al presidente que me conociera personalmente, que entendiera que soy un profesional que ellos buscan. Encajaron todas las piezas y estoy contento y feliz. ¿Ya tenían el nombre de Francis Hernández? ¿Quién lo recomendó? No es algo que yo haya entrado a valorar. Sé que el presidente tiene un conocimiento del fútbol internacional y diversos contactos en muchas instituciones y federaciones. Entiendo que hizo su trabajo. Al igual que lo hizo conmigo lo haría con otras personas. Él entendió que yo encajaba. ¿Cómo toma este reto ante la presión de la federación y los aficionados? Me lo tomo con naturalidad. Es parte de esta profesión, es parte del fútbol. Sé que vengo a un país muy pasional, yo lo soy, lo vivo con mucha intensidad. Trato de equilibrar y poder hacer mi trabajo. Me lo tomo con naturalidad. Creo que, al final, el trabajo es el mismo en un lugar que otro. Solamente hay adaptarse un poco al país, a la cultura. Voy a tratar de entender el fútbol de Honduras cada día más. Y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Quiero hacer un trabajo que le sirva a cada jugador. Cuando deciden ficharlo, ¿qué fue lo primero que se imaginó de Honduras? Me gustó porque tuvimos la oportunidad de compartir algunas cuestiones que para mí eran importantes. Creo que valoré la parte personal por encima de otras cuestiones, porque para mí trabajar rodeado de otras personas que te nutran y te aporte riqueza para mí es importante. Fue una grata sorpresa encontrar todo lo de los trabajadores que actualmente tiene la Federación. Tiene gente muy capaz. También a la misma vez encontrarme fuera de ese ámbito de gente que me trató bien en el país. ¿Fue una negociación corta o larga? Le negociación fue rápida, nos entendimos. No tuve dudas porque yo después de hablar con el presidente y todo el equipo del trabajo, intuí que se podían hacer muchas cosas: crear un proyecto y marcar mi impronta en ese sentido, aportar mi experiencia en ese proyecto desde cero. Traté con el presidente desde el primer momento. ¿Qué fue lo primero que le pidió la Federación? Autonomía para trabajar, porque es muy importante, ya que, al final, si hay una federación que quiere contratarte, es porque tiene confía en tu conocimiento y experiencia. Lógicamente, para aportar todo eso necesito autonomía. Yo creo que para un profesional lo más importante es sentirte valorado. El presidente tenía claro que yo era la persona que podía ayudarles, tenía claro que podía aportarle claro y que pudiera dejar un legado al país.