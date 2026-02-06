Honduras ya sabe su camino al Mundial 2030: Fechas, nuevo formato, rondas y boletos directos

¡Oficial! La Concacaf dio a conocer el calendario y formato de la nueva eliminatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2030, que se disputará entre 2027 y 2029, y donde la Selección de Honduras conoció la posible fecha de su debut.

SEIS BOLETOS AL MUNDIAL 2030

Las clasificatorias de la Concacaf para el Mundial de 2030 contarán con la participación de las 35 asociaciones miembro afiliadas a la FIFA y se desarrollarán en tres rondas y una fase adicional denominada Play-In. Al finalizar el proceso, seis selecciones obtendrán boletos directos a la Copa del Mundo de 48 equipos, mientras que otra tendrá la oportunidad de avanzar al Repechaje Intercontinental.

LAS RONDAS DE LA ELIMINATORIA

La Primera Ronda se jugará durante la primera mitad de la Fecha FIFA de septiembre-octubre de 2027 y estará integrada por las selecciones ubicadas entre los puestos 14 y 35 del ranking de la FIFA en la región. En esta fase, 22 equipos disputarán series de eliminación directa a ida y vuelta, distribuidos en 11 llaves, avanzando a la siguiente instancia los ganadores de cada enfrentamiento. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Posteriormente se disputará la Segunda Ronda, que iniciará en la segunda mitad de la Fecha FIFA de septiembre-octubre de 2027 y continuará en noviembre de ese año y marzo de 2028. Esta etapa reunirá a los 11 clasificados de la ronda previa junto a las 13 selecciones mejor ubicadas del ranking, para conformar un total de 24 equipos divididos en seis grupos de cuatro. Cada selección jugará seis partidos, tres como local y tres como visitante, avanzando los seis ganadores y los seis segundos lugares.

RONDA FINAL Y FORMATO NUEVO

La Ronda Final se llevará a cabo en junio de 2028 y en las Fechas FIFA de septiembre y octubre de 2029. Los 12 equipos clasificados se dividirán en tres grupos de cuatro selecciones, enfrentándose todos contra todos en partidos de ida y vuelta. Al concluir esta fase, los tres primeros lugares y los tres segundos de grupo asegurarán su clasificación directa al Mundial de 2030.

REPECHAJE DE CONCACAF E INTERCONTINENTAL