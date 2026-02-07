Presidente del CAH lamenta crimen del abogado René Altamirano

TEGUCIGALPA

El presidente del CAH, Gustavo Solórzano , se refirió al clima de inseguridad que atraviesan los profesionales del derecho, advirtiendo que el miedo ha comenzado a permear incluso en las oficinas legales del país.

Mientras el Colegio de Abogados de Honduras (CAH) desarrolla este sábado 7 de febrero su proceso de elecciones internas, esta actividad está marcada por la consternación debido al asesinato del abogado René Altamirano, hecho que ha generado temor en el gremio jurídico.

"Nuestro gremio en los últimos años ha sido víctima de violencia, pero sobre todo en los últimos días, en el presente año 2026 (...) atentados, que han dejado al menos tres personas que han perdido la vida, entre ellos el abogado René Altamirano", expresó Solórzano al lamentar los hechos violentos registrados recientemente.

El titular del CAH reconoció que la inseguridad afecta a la sociedad en general; sin embargo, subrayó que el ejercicio de la abogacía requiere medidas de protección específicas, debido a los riesgos inherentes a la profesión.

"Consideramos que es necesario adoptar algunos tipos de medidas que sean, digamos, especializada", indicó Solórzano, al enfatizar que los abogados penalistas se encuentran entre los más expuestos.

En ese contexto, el Colegio de Abogados ha solicitado la reactivación de los mecanismos de protección que actualmente están inactivos, tanto para abogados como para periodistas.

"Confiamos que en diálogos con el Ministerio Público, con la Secretaría de Seguridad, así como también con otras instancias del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, podamos reactivar los mecanismos de protección para periodistas y también para profesionales del derecho", agregó.

Al referirse a René Altamirano, el presidente del CAH destacó su trayectoria gremial y su compromiso con la institución, expresando solidaridad con sus familiares y colegas ante la irreparable pérdida.

Finalmente, Solórzano hizo un llamado a las autoridades para que se investigue el crimen y no quede impune.

"Pedimos a las autoridades que puedan esclarecer este tipo de cosas y que no vayan a quedar en la impunidad nuevamente, como ha ocurrido con múltiples casos de asesinatos que han ocurrido a profesionales del derecho", concluyó.