Técnico campeón del mundo se descarta para Real Madrid y predice quién llegará al banquillo

Esto no es una novedad, porque hace años, Del Bosque ya confirmó que no volvería al Real Madrid: "No me arrepiento de nada y no volveré al Madrid (...) Quizás esperaban una reacción que no he tenido, pero yo soy un hombre de principios que no hace las cosas por buscar un rédito personal (...) Nunca podría haber pensado que, tras tantos años vinculado al Real Madrid, me encontrara en esa situación de frialdad. Lo más molesto y lo peor de todo es que no recibí ninguna explicación. Aquellas palabras con las que despacharon a la prensa mi salida del Madrid fue lo que más daño me hizo y hasta ahora han sido incapaces de rectificar", reconoció la leyenda.