Técnico campeón del mundo se descarta para Real Madrid y predice quién llegará al banquillo

Real Madrid tendrá un nuevo entrenador la próxima temporada y en el club blanco están trabajando en esa búsqueda de manera incansable. Mientras tanto, un técnico campeón del mundo se autodescartó y aseguró que "no volvería a Real Madrid".
El Real Madrid ha tenido una temporada complicada con malos resultados tanto en la Liga Española como en la Champions League. Además, perdió la Supercopa de España y quedó eliminado de la Copa del Rey.
El equipo merengue, que está segundo en la Liga Española por detrás del Barcelona y deberá jugar los playoffs de la Champions League, hasta ha tenido cambio de entrenador en la presente campaña.
Álvaro Arbeloa llegó de emergencia al banquillo del Real Madrid luego de la estrepitosa salida de Xabi Alonso, a quien no lo acompañaron los resultados y ni los futbolistas.
En ese apartado de la dirección técnica merengue aparece la figura de Vicente del Bosque, ex entrenador del Real Madrid y campeón del mundo con España. El español fue consultado si volvería al banquillo de los blancos.
A sus casi 75 años no le queda nada más por conquistar, por lo que ni siquiera el gran amor que le tiene al Real Madrid, equipo que lo vio nacer como jugador y entrenador, lo haría volver a los banquillos.
“Estoy fuera, soy un ex absolutamente, no quiero ser un ex malo. Si me piden volver, no volvería (al banquillo). Ni al Madrid ni a ningún club. No tengo nostalgia, ha pasado mi época y es una profesión que está para gente con más energía”, explicó el técnico en una charla con la Asociación de Periodistas Internacionales en España, ISMAS.
Esto no es una novedad, porque hace años, Del Bosque ya confirmó que no volvería al Real Madrid: "No me arrepiento de nada y no volveré al Madrid (...) Quizás esperaban una reacción que no he tenido, pero yo soy un hombre de principios que no hace las cosas por buscar un rédito personal (...) Nunca podría haber pensado que, tras tantos años vinculado al Real Madrid, me encontrara en esa situación de frialdad. Lo más molesto y lo peor de todo es que no recibí ninguna explicación. Aquellas palabras con las que despacharon a la prensa mi salida del Madrid fue lo que más daño me hizo y hasta ahora han sido incapaces de rectificar", reconoció la leyenda.
En tanto, Vicente del Bosque vaticinó (o recomendó) que Raúl González, actual entrenador del filial del equipo merengue Real Madrid Castilla, y quien fuera uno de sus jugadores estelares en Real Madrid del cambio de siglo, llegará al banquillo del primer equipo tarde o temprano y, además, “llegará muy lejos” cuando eso suceda.
“Lo he visto muy ilusionado en lo que hace, muy metido en su papel de entrenador. Él no ha estado acostumbrado nunca a ser perdedor y desde luego va a llegar muy lejos”, afirmó Del Bosque ante la Asociación de Periodistas Internacionales en España, ISMAS.
Vicente del Bosque se retiró en 2016 como el único entrenador en el planeta que ha ganado al menos una Champions (de hecho tiene dos), un Mundial y una Eurocopa. Estuvo en el Real Madrid desde la temporada 1999-2000 a la 2002-2003, por lo que dirigió un total de 4 temporadas.
Vicente del Bosque fue campeón del Mundial de Sudáfrica 2010 con una generación dorada de la Selección de España. En el Real Madrid consiguió ganar 7 títulos, entre los que hay 2 Copas de Europa.
Vicente Del Bosque tiene 75 años y está disfrutando de su familia y sus seres queridos. No quiere volver a complicarse la vida fichando por algún equipo, por mucho que tenga cariño al club.
Del Bosque, que asumió la dirección del Real Madrid en 1999 después de algunos partidos como interino en 1994 y 1996, considera que "estar en el Real Madrid es más fácil que estar en otros equipos".
Jürgen Klopp es el entrenador que más cerca está dirigir al Real Madrid la próxima temporada. El perfil del alemán ha ganado adeptos en el club y gusta mucho a los jugadores.
Mientras la continuidad de Álvaro Arbeloa pende de un hilo, el nombre de Jürgen Klopp emerge como la alternativa que mejor entiende el ecosistema madridista. Es el favorito de Florentino Pérez.