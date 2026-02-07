Nasry Asfura se reúne con Donald Trump en Mar-a-Lago

Florida, Estados Unidos

El presidente de Honduras Nasry “Tito” Asfura y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump sostuvieron este sábado un encuentro privado en el que abordaron la agenda bilateral centrada en migración, seguridad y, especialmente, el impacto de los nuevos aranceles comerciales.en la residencia en Florida. Durante la reunión en la residencia de Trump en Florida , ambos líderes sostuvieron un diálogo enfocado en una visión de futuro compartida orientada a fortalecer la cooperación bilateral, impulsar la inversión extranjera y promover el desarrollo económico de Honduras.

Asfura, quien recibió el apoyo público de Trump durante la campaña de las pasadas elecciones de noviembre, se trasladó en un vuelo comercial acompañado por la canciller, Mireya Agüero, dijo una fuente del Ejecutivo hondureño. En las primeras imágenes compartidas se refleja un ambiente de cordialidad y apertura, en el que Asfura y Trump intercambiaron impresiones sobre los retos regionales y las posibilidades de crecimiento conjunto. Este acercamiento marca un paso relevante en la proyección internacional de Honduras y refuerza el interés por construir alianzas estratégicas que contribuyan al progreso del país. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Se conoció que el presidente hondureño Nasry Asfura dará declaraciones este domingo a las 8:00 de la mañana, luego de que el mandatario estadounidense publique primero su reacción en la red social Truth Social.

Declaraciones de Asfura previo al encuentro