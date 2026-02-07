Nasry Asfura se reúne con Donald Trump en Mar-a-Lago

El presidente de Honduras Nasry “Tito” Asfura y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump sostuvieron este sábado un encuentro privado en el que abordaron la agenda bilateral centrada en migración, seguridad y, especialmente, el impacto de los nuevos aranceles comerciales.en la residencia en Florida.
Durante la reunión en la residencia de Trump en Florida , ambos líderes sostuvieron un diálogo enfocado en una visión de futuro compartida orientada a fortalecer la cooperación bilateral, impulsar la inversión extranjera y promover el desarrollo económico de Honduras.
Asfura, quien recibió el apoyo público de Trump durante la campaña de las pasadas elecciones de noviembre, se trasladó en un vuelo comercial acompañado por la canciller, Mireya Agüero, dijo una fuente del Ejecutivo hondureño.
En las primeras imágenes compartidas se refleja un ambiente de cordialidad y apertura, en el que Asfura y Trump intercambiaron impresiones sobre los retos regionales y las posibilidades de crecimiento conjunto.
Este acercamiento marca un paso relevante en la proyección internacional de Honduras y refuerza el interés por construir alianzas estratégicas que contribuyan al progreso del país.
Se conoció que el presidente hondureño Nasry Asfura dará declaraciones este domingo a las 8:00 de la mañana, luego de que el mandatario estadounidense publique primero su reacción en la red social Truth Social.
Declaraciones de Asfura previo al encuentro
Antes de partir desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, al norte de Tegucigalpa, el mandatario hondureño subrayó que el objetivo central del encuentro es proteger las exportaciones nacionales frente a las recientes políticas fiscales de Washington.
Señaló que su equipo técnico está "listo y preparado" para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10% a las importaciones y el 25 % específico para el sector de arneses, una industria clave para la manufactura nacional.
"Le hemos comunicado al Gobierno estadounidense que estamos en toda la disposición para empezar, de inmediato, las pláticas en cuanto ellos lo determinen", subrayó Asfura, tras recordar que países como Guatemala y El Salvador ya han alcanzado acuerdos similares.
El gobernante enfatizó que su administración busca consolidar a Honduras como un destino seguro para la inversión privada en sectores estratégicos como la infraestructura y la energía.
Asfura citó como ejemplos de confianza empresarial los recientes anuncios de multinacionales como Cargill, que duplicará su producción avícola, y las inversiones de 100 millones de dólares proyectadas en la infraestructura portuaria de Puerto Cortés.
"Si nosotros no entendemos que debemos de traer inversión hondureña y extranjera, tenemos que dar todas las facilidades, un presidente tiene que ser un facilitador para que la gente pueda invertir, porque si no, no va a haber manera que podamos darle oportunidad de empleo a la gente", enfatizó.
La situación de los hondureños que residen en Estados Unidos también será abordado en el encuentro privado entre ambos presidentes.
El gobernante hondureño calificó de "héroes" a los cerca de dos millones de compatriotas que residen en Estados unidos, cuyas remesas sumaron el año pasado alrededor de 12.000 millones de dólares, lo que representa el 27 % del Producto Interior Bruto (PIB) del país centroamericano.