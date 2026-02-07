Tabla tras triunfo de Olimpia vs UPN; otro tropiezo de Motagua y nuevo líder

¡Nuevo líder! La Jornada 4 de la Liga Nacional de Honduras continuó este sábado con los duelos entre los Lobos de la UPNFM vs Olimpia y el Motagua vs Victoria. Tras estos juegos, hay movimientos en el podio del Torneo Clausura 2026.
Luego del empate 1-1 entre el Juticalpa FC vs Genesis PN, la acción de la cuarta fecha siguió este fin de semana. Los Lobos abrieron la jornada sabática al recibir a los Albos en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.
En ese duelo, el Olimpia se llevó los tres puntos con un solitario gol de Jerry Bengtson. Con ese tanto, el "León" alcanzó los 8 puntos y escaló a la cima de la tabla de posiciones y bajó del liderato al Real España que se mantiene con 7 unidades.
Sin embargo, la "Máquina" que dirige Jeaustin Campos tiene la oportunidad de regresar al primer lugar, eso sí, si saca un resultado [positivo este domingo en el derbi ante Marathón que se disputará en el Estadio Yankel Rosenthal a partir de las 3:00 PM.
El 'Monstruo Verde' tampoco le dejará las cosas fáciles, ya que también quiere escalar en el Clausura 2026. De momento, son terceros con 5 unidades; le sigue el Motagua con 5 puntos, esto tras igualar 1-1 ante el Victoria en el Estadio Nacional.
Juticalpa FC es quinto con 5 puntos, Victoria sexto con 3 y UPNFM es séptimo con 3; Choloma, Génesis PN y Olancho FC igualan con 2 unidades en el fondo de la tabla y en el último lugar se encuentra Platense con apenas 1 punto
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
Tabla acumulada de la Liga Nacional de Honduras
Con estos resultados, el Génesis PN se complica, ya que queda en el noveno lugar con 20 puntos, a cuatro de diferencia con el Victoria, que poco a poco va sumando puntos valiosos. El CD Choloma se mantiene en el fondo con 13 unidades.