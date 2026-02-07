Tabla tras triunfo de Olimpia vs UPN; otro tropiezo de Motagua y nuevo líder

Tegucigalpa, Honduras.

¡Nuevo líder! La Jornada 4 de la Liga Nacional de Honduras continuó este sábado con los duelos entre los Lobos de la UPNFM vs Olimpia y el Motagua vs Victoria. Tras estos juegos, hay movimientos en el podio del Torneo Clausura 2026.

Luego del empate 1-1 entre el Juticalpa FC vs Genesis PN, la acción de la cuarta fecha siguió este fin de semana. Los Lobos abrieron la jornada sabática al recibir a los Albos en el Estadio Emilio Williams de Choluteca.

En ese duelo, el Olimpia se llevó los tres puntos con un solitario gol de Jerry Bengtson. Con ese tanto, el "León" alcanzó los 8 puntos y escaló a la cima de la tabla de posiciones y bajó del liderato al Real España que se mantiene con 7 unidades.