Motagua vs Victoria, EN VIVO hoy en Liga Nacional: Hora y dónde ver

Tegucigalpa, Honduras.

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras continúa su curso y sigue regalando emociones, sorpresas y enfrentamientos atractivos en esta nueva edición del campeonato. La jornada 4 promete partidos claves que comenzarán a marcar el rumbo de los equipos en la tabla de posiciones.

Uno de los duelos llamativos del fin de semana será el que protagonizarán Motagua y Victoria, quienes se verán las caras en un choque que despierta expectativas tanto por el momento de ambos clubes como por la necesidad de sumar puntos en esta etapa temprana del torneo.

El Victoria afronta este compromiso como visitante con la obligación de seguir acumulando unidades que le permitirán escalar posiciones y alejarse de los últimos lugares de la tabla general. El conjunto ceibeño sabe que cada punto cuenta y buscará dar la sorpresa en una cancha complicada.