Génesis PN le saca un punto al Juticalpa FC con golazo de Gabriel Araújo

La cuarta fecha del Torneo Clausura 2026 inició con un empate 1-1 entre el Juticalpa FC ante el Génesis PN en la cancha del estadio Juan Ramón Brevé.

Olancho, Honduras.

Con un tremendo golazo del brasileño Gabriel Araújo, el Génesis PN frustró las intenciones del Juticalpa FC y le sacó un empate 1-1 en el arranque de la cuarta jornada Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Todo parecía que el resultado y el mismo encuentro sería diferente a lo que fue al final por el prometedor inicio que tuvo, dos goles en los primeros 12 minutos en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

Pero poco a pocos se fueron cerrando los espacios en ambas áreas y no pasaron del empate 1-1 en tierras olanchanas, donde los visitantes logran conseguir un punto fuera de casa, pero aún siguen sin ganar.

El marcador se rompió al primer minuto del partido (33 segundos) por medio de Yervis Gutiérrez y la poca afición que se encontraba en el escenario deportiva creyeron que sería una victoria y fácil.

Pero la respuesta de los caninos fue rápida y con mucha categoría tras un tiro libre de Gabriel Araujo donde colocó el balón en la esquina de la portería donde el portero Denovan Torres voló pero no pudo llegar ¡un golazo!.

Yervis Gutiérrez y Yair Medrano celebrando el gol del 1-0 del Juticalpa FC.

 (Foto: Liga Nacional)

Pero eso fue todo, el partido se fue apagando, Juticalpa FC intentó ese otro tanto saliendo con mucha velocidad de su área pero Génesis supo controlar y quedarse con ese punto. Los locales tuvieron varias, una de ellas la que erró de manera increíble Aldo Fajardo solo frente a portería y la mandó a un costado de cabeza.

Juticalpa tuvo un triunfo en la primera fecha sobre Choloma, luego cayó ante Marathón, llegaba a este partido de sorprender a Olimpia donde le sacó un empate en el Nacional.

Gabriel Araújo anotó un golazo de tiro libre y salvó de la derrota al Génesis PN.

 (Foto: Liga Nacional)

Mientras que el Génesis PN todavía no sabe lo que es ganar, perdió en sus dos primeras presentaciones, primero ante Olimpia y luego contra Real España, luego igualó con Choloma.

Ahora el próximo compromiso del Génesis será recibiendo al Motagua y los 'canecheros' visitan al Real España de Jeaustin Campos que ha tenido un prometedor arranque.

ALINEACIONES TITULARES:

JUTICALPA FC: Denovan Torres, Yair Medrano, Júnior García, Fabricio Silva Axel Gómez, Wisdom Quaye, Marcelo Canales, Luis Hurtado, Yervis Gutiérrez, Roger González y Aldo Fajardo.

Entrenador: Humberto Rivera.

GÉNESIS PN: Dayan Rodríguez, Joshua Nieto, Allans Vargas, Ismael Santos, Gabriel Araújo, Daniel Meléndez, Christopher Fonseca, Brayan Félix, Edwin Maldonado, Ángel Tejeda y Carlos Arzú.

Entrenador: Fernando Mira.

ÁRBITRO: Luis Mejía.

ESTADIO: Juan Ramón Brevé Vargas.

