Génesis PN le saca un punto al Juticalpa FC con golazo de Gabriel Araújo

Con un tremendo golazo del brasileño Gabriel Araújo, el Génesis PN frustró las intenciones del Juticalpa FC y le sacó un empate 1-1 en el arranque de la cuarta jornada Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras. Todo parecía que el resultado y el mismo encuentro sería diferente a lo que fue al final por el prometedor inicio que tuvo, dos goles en los primeros 12 minutos en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas. Pero poco a pocos se fueron cerrando los espacios en ambas áreas y no pasaron del empate 1-1 en tierras olanchanas, donde los visitantes logran conseguir un punto fuera de casa, pero aún siguen sin ganar.

El marcador se rompió al primer minuto del partido (33 segundos) por medio de Yervis Gutiérrez y la poca afición que se encontraba en el escenario deportiva creyeron que sería una victoria y fácil. Pero la respuesta de los caninos fue rápida y con mucha categoría tras un tiro libre de Gabriel Araujo donde colocó el balón en la esquina de la portería donde el portero Denovan Torres voló pero no pudo llegar ¡un golazo!.

Pero eso fue todo, el partido se fue apagando, Juticalpa FC intentó ese otro tanto saliendo con mucha velocidad de su área pero Génesis supo controlar y quedarse con ese punto. Los locales tuvieron varias, una de ellas la que erró de manera increíble Aldo Fajardo solo frente a portería y la mandó a un costado de cabeza. Juticalpa tuvo un triunfo en la primera fecha sobre Choloma, luego cayó ante Marathón, llegaba a este partido de sorprender a Olimpia donde le sacó un empate en el Nacional.

Mientras que el Génesis PN todavía no sabe lo que es ganar, perdió en sus dos primeras presentaciones, primero ante Olimpia y luego contra Real España, luego igualó con Choloma. Ahora el próximo compromiso del Génesis será recibiendo al Motagua y los 'canecheros' visitan al Real España de Jeaustin Campos que ha tenido un prometedor arranque.

ALINEACIONES TITULARES: