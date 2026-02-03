Revelan castigo a Clever Portillo tras ser expulsado en el Real España-Motagua

San Pedro Sula, Honduras.

La jornada 3 del torneo Clausura 2025-26 dejó varias expulsiones, pero la que más se llevó los reflectores fue la del lateral por izquierda del Motagua, Jhen Clever Portillo, quien salió expulsado en el clásico ante Real España.

El futbolista de 23 años vio la roja directa al minuto 87 de juego tras mostrar una actitud antideportiva golpeando a varios rivales en una trifulca que se armó en el duelo entre Águilas y Aurinegros.

El arbitro Saíd Martínez no lo perdonó.Al final del encuentro el ex jugador del Vida cayó en razón y en sus redes sociales expresó que, “Le pido disculpas a la gente por mi expulsión. Mi comportamiento no refleja mis valores individuales, ni los de mi equipo. Esto nunca me había ocurrido como profesional y me comprometo a que no vuelva a pasar”.