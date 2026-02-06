Los fans quieren que Cardi B acompañe a Bad Bunny en el Super Bowl

Estados Unidos.

La rapera Cardi B es la artista invitada que más desean los aficionados de la NFL para acompañar a Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, según una encuesta realizada por el portal Vegas Insider.

El sondeo se realizó entre más de 3,000 seguidores del fútbol americano en Estados Unidos, y también posicionó la colaboración del puertorriqueño con la cantante de ascendencia dominicana 'I Like It', como el tema más deseado para la noche en la que se enfrentarán los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra.

Cardi B acaparó el 33 % de los votos como la opción preferida para compartir escenario con Benito Martinez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, seguido de Drake con el 21 %, y Marc Anthony con 14 %.

El top 5 lo completaron el español Enrique Iglesias, con 12,4 %, y el también puertorriqueño Daddy Yankee con el 11,7 %.

Otros artistas contemplados fueron la mexicano estadounidense Becky G, quien obtuvo el 11.5 % de los votos; el colombiano J Balvin, que acumuló el 5,9 %; o la española Rosalía, que obtuvo el 3.9 % de los votos.

En cuanto al repertorio, la colaboración 'I Like It', interpretada por Bad Bunny, Cardi B y J Balvin, se posicionó como la canción más solicitada para el espectáculo de medio tiempo con el 18 % de los votos.