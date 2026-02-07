  1. Inicio
Sangre, dinero y teléfonos abandonados: el misterio de una familia hispana desaparecida en EE UU

Los investigadores han usado una gran cantidad de recursos para hallar a la familia inmigrante; incluso se han usado helicópteros en la búsqueda.

  • Actualizado: 07 de febrero de 2026 a las 07:47 -
  • Agencia EFE
Fotografía divulgada por la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile donde aparecen Aurelia Choc Cac (c) y sus dos hijos, Niurka Zulet, de 17 años, y Anthony García, de dos añitos, que desaparecieron el pasado 30 de enero en su residencia en el condado de Mobile, Alabama (EE.UU.). EFE
Los Ángeles

Las autoridades estadounidenses intensificaron ayer viernes la búsqueda de una madre guatemalteca desaparecida, con sus dos hijos, quienes fueron vistos por última vez la semana pasada en su hogar, donde se encontraron señales de un posible crimen.

A Aurelia Choc Cac y a sus dos hijos, Niurka Zulet, de 17 años, y Anthony García Choc, de dos años, se les vio por última vez el pasado 30 de enero en su residencia en el condado de Mobile (Alabama).

Un día después, los vecinos de la familia Maurice y Kim Simmons reportaron su desaparición, después de que la persona que llevaba a la madre al trabajo no la encontrara, según reportó la televisora WPMI, filial de NBC.

"No los ven humanos": así es el único centro de detención para familias migrantes en EE UU

Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa que no había señales de que la puerta de la vivienda hubiera sido forzada. Sin embargo, se encontró evidencia de una pelea y sangre por todas partes.

“No es solo la sangre, es el hecho de que se encontraron teléfonos celulares y dinero en efectivo en el lugar y falta un colchón, lo cual es muy inusual”, dijo Paul Burch, jefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Mobile.

Una persona de interés en el caso fue interrogada, pero se descartó que tenga alguna relación con la desaparición.

Los investigadores han usado una gran cantidad de recursos para hallar a la familia inmigrante; incluso se han usado helicópteros en la búsqueda.

Las autoridades informaron que Aurelia y su hija de 17 años recibieron órdenes de deportación definitivas el año pasado.

El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se unieron a la investigación. Burch ha pedido ayuda del público para que comparta información que lleve a localizar a la familia. EFE

