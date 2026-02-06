No es The Pitt, es el Rivas: “Que un paciente muera por falta de insumos duele, pero pasa”

En los turnos de cirugía a veces había hasta cien pacientes hospitalizados en la parte de atrás, no graves, y solo dos enfermeras para todos.Uno les pedía ayuda para canalizar o sacar sangre y respondían: ‘Doctor, no le puedo ayudar’. Y no era mala voluntad. Es que eran dos enfermeras para más de cien pacientes.Entonces todo lo que la enfermera no podía hacer lo hacía el médico interno. Por eso los internos y los residentes son la columna vertebral del hospital.Si el Rivas no fuera hospital escuela, si no tuviera internos, médicos en servicio social y residentes, ese hospital hace años se hubiera caído.“Los fines de semana la presión aumenta. Un sábado en la noche, en un turno tranquilo, pueden llegar entre 40 y 50 pacientes. Si está movido, entre 70 y 80.En ortopedia, por ejemplo, en un turno nocturno hay un ortopeda, un médico general y un interno.