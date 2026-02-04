En 12% disminuye la mora quirúrgica del Mario Rivas

La mora quirúrgica en el hospital Mario Catarino Rivas registró una reducción del 12% en los últimos meses, según informó el doctor Gabriel Paredes, director del centro asistencial.
El funcionario atribuyó este avance a la implementación del programa “Mora Cero” y a una serie de esfuerzos iniciados hace seis meses con el objetivo de brindar una respuesta más oportuna a los pacientes.
Detalló que cuando el programa comenzó la mora superaba los 1,200 pacientes, pero que, con la habilitación de los 11 quirófanos, la contratación de personal y la ampliación del horario de intervenciones, lograron reducir la cifra a 728 personas.
No obstante, subrayó que el reto persiste debido a la alta demanda de servicios quirúrgicos especializados.
Paredes explicó que actualmente los pacientes en mora quirúrgica representan el 58% del total de la lista de espera general, ya que solo se considera en mora a quienes superan los 90 días de espera para una cirugía.
Indicó que uno de los principales desafíos es que durante la tarde la capacidad operativa se reduce a la mitad por la falta de recurso humano técnico, mientras que en horas de la noche los quirófanos se destinan exclusivamente a emergencias, lo que dificulta mantener un ritmo sostenido de intervenciones.
Asimismo, señaló que la mora no afecta de igual forma a todos los servicios, ya que las listas de espera se concentran principalmente en neurocirugía, cirugía general y urología.
Otro de los obstáculos mencionados es la escasez de personal técnico especializado, como anestesistas, instrumentistas y personal circulante.
Paredes afirmó que existen fondos disponibles, pero las normas de contratación del servicio civil impiden que un mismo profesional sea contratado para dobles jornadas dentro del sistema público.
Acerca la declaratoria de emergencia sanitaria aprobada por el Congreso Nacional, expresó que se espera que esta medida tenga éxito y permita fortalecer la capacidad operativa de los hospitales.
La disposición estará vigente hasta febrero de 2027 y tiene como objetivo enfrentar la mora quirúrgica, la escasez de medicamentos y las condiciones precarias de los centros asistenciales.