En 12% disminuye la mora quirúrgica del Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

La mora quirúrgica en el hospital Mario Catarino Rivas registró una reducción del 12% en los últimos meses, según informó el doctor Gabriel Paredes, director del centro asistencial.

El funcionario atribuyó este avance a la implementación del programa “Mora Cero” y a una serie de esfuerzos iniciados hace seis meses con el objetivo de brindar una respuesta más oportuna a los pacientes.

Detalló que cuando el programa comenzó la mora superaba los 1,200 pacientes, pero que, con la habilitación de los 11 quirófanos, la contratación de personal y la ampliación del horario de intervenciones, lograron reducir la cifra a 728 personas.

No obstante, subrayó que el reto persiste debido a la alta demanda de servicios quirúrgicos especializados.

Paredes explicó que actualmente los pacientes en mora quirúrgica representan el 58% del total de la lista de espera general, ya que solo se considera en mora a quienes superan los 90 días de espera para una cirugía.