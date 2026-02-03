Fallece segunda trilliza en el hospital Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

Una de las trillizas que nacieron de forma prematura en el hospital Mario Catarino Rivas falleció la noche del lunes debido a complicaciones asociadas a su condición de "extrema prematurez", informó esta mañana el doctor David Mendoza, jefe de Pediatría.

Según indicó el especialista, la bebé murió alrededor de las 9:30 pm, luego de presentar un deterioro en su estado de salud. Recordó que las trillizas nacieron de 32 semanas, con un peso inferior a las dos libras, por lo que sus órganos aún no habían completado su maduración.

“Son bebés prematuras con peso extremadamente bajo al nacer. El pulmón, el intestino y el sistema nervioso no han terminado de madurar, y eso complica mucho su manejo”, explicó Mendoza.

También dio a conocer que la hermana que presenta mayor peso al nacer, identificada como la trilliza número uno, continúa hospitalizada en estado delicado y el personal médico inició hace algunos días un proceso muy gradual de alimentación.