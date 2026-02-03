Fallece segunda trilliza en el hospital Mario Rivas

Una de las trillizas que nacieron de forma prematura en el hospital Mario Catarino Rivas falleció la noche del lunes debido a complicaciones asociadas a su condición de "extrema prematurez", informó esta mañana el doctor David Mendoza, jefe de Pediatría.
Según indicó el especialista, la bebé murió alrededor de las 9:30 pm, luego de presentar un deterioro en su estado de salud. Recordó que las trillizas nacieron de 32 semanas, con un peso inferior a las dos libras, por lo que sus órganos aún no habían completado su maduración.
“Son bebés prematuras con peso extremadamente bajo al nacer. El pulmón, el intestino y el sistema nervioso no han terminado de madurar, y eso complica mucho su manejo”, explicó Mendoza.
También dio a conocer que la hermana que presenta mayor peso al nacer, identificada como la trilliza número uno, continúa hospitalizada en estado delicado y el personal médico inició hace algunos días un proceso muy gradual de alimentación.
“Es un avance lento, a veces solo se aumenta un gotero por día, estamos vigilando que el intestino lo tolere”, dijo el pediatra. Se estima que, si evoluciona favorablemente, podría permanecer hospitalizada hasta dos meses.
A su vez, compartió que la madre ya fue dada de alta, pero se mantiene en constante seguimiento y se le ha indicado extraer leche materna para contribuir a la alimentación de su hija hospitalizada.
Mendoza subrayó que este es el primer parto de trillizas registrado este año en el hospital, un evento poco frecuente. Explicó que los embarazos múltiples suelen derivar en partos prematuros, como ocurrió en este caso.
Cabe recordar que días atrás, el hospital había informado que una de las trillizas había fallecido a causa de una severa dificultad respiratoria, pese a los esfuerzos médicos.
El padre de las recién nacidas expresó a medios de comunicación que confía en el trabajo del personal de salud y que su fe les ha ayudado a enfrentar esta difícil situación familiar.