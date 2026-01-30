En cuidados intensivos dos de las trillizas del Mario Rivas

San Pedro Sula, Honduras.

En cuidados intensivos permanecen dos de las trillizas que nacieron el pasado domingo 25 de enero en el hospital Mario Rivas. Médicos informaron que, pese a la gravedad del caso, su condición ha sido estable estos últimos días. El doctor David Mendoza, jefe de Pediatría del centro asistencial, explicó que las trillizas nacieron de forma prematura y con un peso inferior a las dos libras, lo que incrementa los riesgos médicos. El especialista señaló que un embarazo de trillizos predispone al parto anticipado, como ocurrió en este caso, ya que las bebés nacieron a las 32 semanas de gestación, cuando la mayoría de los órganos aún no se han terminado de desarrollar o completar su maduración.

Indicó que una de las complicaciones más comunes en estos casos es el sistema respiratorio, dado que los pulmones terminan de desarrollarse en las últimas semanas del embarazo, por lo que esta condición representa el mayor desafío para el personal actualmente. Sobre la evolución de las dos bebés, el jefe de Pediatría detalló que ambas han estado estables en los últimos días, bajo supervisión médica permanente, pero que su condición sigue siendo delicada. Detalló que ya iniciaron el proceso de alimentación progresiva. "El jueves se comenzó con la alimentación de una de las bebés y el viernes con la segunda. Hasta el momento, ambas han tolerado adecuadamente este avance", expresó Mendoza. "El manejo de estos casos requiere paciencia y vigilancia constante. Las bebés deben aumentar de peso, madurar sus sistemas respiratorio y gastrointestinal, y mantenerse protegidas ante posibles infecciones o episodios de hipotermia", explicó el especialista.